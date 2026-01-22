Mỹ nhân TVB khoe ảnh "thả dáng" ở Phú Quốc, tiết lộ điều gây choáng ngợp

Người đẹp TVB "thả dáng" tại Phú Quốc

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đài TVB Chu Trí Hiền đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè. Nữ diễn viên cho biết lần gần nhất cô du lịch cùng bạn thân đã cách đây 9 năm, vì vậy chuyến đi lần này càng khiến cô trân trọng.

Diễn viên Chu Trí Hiền khoe ảnh du lịch tại Phú Quốc (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trả lời câu hỏi của người hâm mộ về việc Phú Quốc có đáng để trải nghiệm hay không, nữ diễn viên cho rằng điều này còn phụ thuộc vào kỳ vọng của mỗi người và những người đồng hành trong chuyến đi.

Lần đầu đặt chân đến Sunset Town - Thị trấn Hoàng hôn, cô ấn tượng với không gian đẹp, nhiều góc chụp hình ấn tượng. Cô cũng chia sẻ khu vực rộng lớn nên du khách cần di chuyển bằng xe tham quan mới có thể khám phá trọn vẹn.

Chu Trí Hiền dành lời khen cho cáp treo vượt biển với khung cảnh ngoạn mục. Ngoài ra, cô cũng ấn tượng với công viên nước trong khu vực này, dù nhóm của cô không trải nghiệm.

Nữ diễn viên ấn tượng với Thị trấn Hoàng hôn (Ảnh: Instagram nhân vật).

Đặc biệt, chỉ trong một buổi tối, nữ diễn viên đã được xem hai lượt pháo hoa kết hợp biểu diễn nghệ thuật ở khoảng cách rất gần. Điều này đã khiến cô rất phấn khích.

“Thật sự choáng ngợp, đã mắt và rất mãn nguyện”, cô chia sẻ.

Theo Chu Trí Hiền, cô khá yêu thích Phú Quốc, một phần vì trước chuyến đi không đặt quá nhiều kỳ vọng. Chính vì vậy, trải nghiệm thực tế khiến cô bất ngờ khi mọi thứ vui và hấp dẫn hơn tưởng tượng.

Nữ diễn viên cho biết chi phí du lịch ở Phú Quốc khá hợp lý (Ảnh: Instagram nhân vật).

Nữ diễn viên nhận xét, với mức chi phí phải chăng, Phú Quốc là điểm đến đáng để du khách cân nhắc khi lên kế hoạch du lịch.

Điểm đến được nhiều du khách Trung Quốc yêu thích

Thực tế, Phú Quốc từ lâu đã là điểm đến được nhiều ngôi sao Trung Quốc lựa chọn. Đầu năm 2023, vợ chồng diễn viên Hồ Hạnh Nhi từng chọn nơi này để đón Tết.

Nữ diễn viên cho biết cô ấn tượng với thời tiết đẹp, biển trong xanh, bãi cát mịn và ẩm thực phong phú ở hòn đảo này. Gia đình cô có những ngày nghỉ ngơi vui vẻ bên nhau.

Hài lòng với chuyến đi, nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của chồng, Hồ Hạnh Nhi tiếp tục tổ chức một chuyến du lịch quy mô lớn tại Phú Quốc với gần 50 người thân và bạn bè hai bên gia đình.

Vợ chồng diễn viên Hồ Hạnh Nhi từng nhiều lần đến Phú Quốc (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trên mạng xã hội, chồng cô - doanh nhân Philip Lee - đăng tải nhiều khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng trong các hoạt động như du thuyền, ngắm hoàng hôn, dùng bữa tại nhà hàng ven biển.

Cả đoàn cũng trải nghiệm lặn biển, thưởng thức ẩm thực địa phương, trong khi cặp đôi dành cho nhau những giây phút riêng tư.

Năm 2024, diễn viên Chung Gia Hân cũng khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú khi chia sẻ hình ảnh du lịch Phú Quốc cùng bố mẹ và ba con. Nữ diễn viên ghi lại những khoảnh khắc gia đình ba thế hệ cùng ngắm hoàng hôn bên bờ biển, lan tỏa hình ảnh một Phú Quốc yên bình.

Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 2025, Trung Quốc đại lục trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với hơn 5,2 triệu lượt khách, tăng 41% so với năm trước và chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế.

Diễn viên Chung Gia Hân và gia đình nghỉ mát tại Phú Quốc (Ảnh: Instagram nhân vật).

Các chuyên gia du lịch cho rằng, một trong những lý do khiến du khách Trung Quốc ngày càng ưa chuộng Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng là sự ổn định, an toàn của điểm đến.

Bên cạnh đó, mạng lưới đường bay thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được mở rộng, với tần suất dày đặc giữa các thành phố lớn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu du lịch song phương.