"Xe buýt hiện nay đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước, phần lớn lái xe và phụ xe có thái độ đúng mực. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp có cách phục vụ chưa theo kịp yêu cầu của xã hội.

Tôi từng chứng kiến một lái xe trẻ chạy xuống xe, chỉ tay vào mặt một thanh niên khi người này phản ánh việc xe không dừng hẳn cho khách xuống. Tài xế văng ra những từ ngữ với thái độ "xã hội đen" khi gặp một khách hàng không "nghe lời", đó là thách báo cho tổng đài, thách báo cho công ty, rồi nói những lời lẽ rất khó nghe.

Trong một xã hội mà mọi ngành nghề dịch vụ đều phải mời chào, câu kéo khách hàng đến với mình thì riêng những cá nhân lái xe buýt này vẫn giữ nguyên văn hóa như ở chợ trời cách đây mấy chục năm. Chính họ đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành vận tải hành khách công cộng.

Tôi cho rằng, khi tuyển dụng lái xe buýt, bên cạnh tay nghề, cần đặc biệt chú trọng đến thái độ phục vụ, khả năng chịu áp lực và sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp".

Đó là chia sẻ của độc giả Kido Shop sau khi đọc bài viết "Hành khách cao tuổi nói cảm ơn tài xế xe buýt liền bị cả lái, phụ xe mắng".

Xe buýt đón, trả khách tại trạm trung chuyển Long Biên (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Xoay quanh câu chuyện này, nhiều độc giả Dân trí cũng chia sẻ những trải nghiệm không mấy thiện cảm với các chuyến xe buýt Hà Nội.

"Tôi thực sự hãi hùng khi đi xe buýt từ Nội Bài về Cầu Giấy, lái xe và phụ xe cứ văng tục suốt quãng đường. Áp lực công việc ai cũng có, nhưng nếu nói vì áp lực công việc mà hành xử như thế thì quá tệ!", bạn đọc Hà Trang viết.

Từ trải nghiệm thực tế của bản thân, độc giả Quang Anh cho rằng, thái độ của một số lái xe và phụ xe rất thiếu văn hóa, thậm chí du côn.

"Xe buýt được hưởng một số quyền ưu tiên, nhưng một số lái xe lạm dụng việc này để chèn ép các phương tiện khác trên đường. Không ít lần, xe buýt khi chuẩn bị vào điểm dừng đã tạt đầu hoặc ép các xe máy đang đi sát lề bên phải.

Cũng có không ít trường hợp lái xe cố tình tăng tốc đột ngột, phanh gấp để khiến hành khách đang đứng chao đảo, dúi dụi vào nhau. Họ rất ít cười", bạn đọc phàn nàn.

""Nhanh cái chân lên", "sáng chưa ăn à, lề mà lề mề""... và nhiều câu quát tháo khác mà theo độc giả Nguyen Cuong, không khó để nghe thấy khi đi xe buýt.

Tài khoản Vo Vi bức xúc kể: "Có lần tôi đi xe buýt từ Yên Nghĩa lên hồ Hoàn Kiếm. Trên xe, tôi quay sang người bên cạnh hỏi nên xuống bến nào, mới nói với nhau được vài câu, phụ xe đã nhắc nhở: "Ông câm mồm đi!"".

Ở góc nhìn người trong cuộc, độc giả Vũ Việt Hùng bày tỏ sự đồng tình với lái, phụ xe buýt. Theo bạn đọc này, nếu hành khách nào lên xe cũng nói lời cảm ơn, lái xe lại phải chú ý phản hồi sẽ dễ mất tập trung. Áp lực giao thông tại Hà Nội vốn đã rất lớn, môi trường lái xe căng thẳng nên theo bạn đọc này, việc hạn chế giao tiếp là điều cần thiết.

Người viết cũng chia sẻ từng chứng kiến nhiều hành khách lớn tuổi liên tục hỏi đường, hỏi bến trong lúc lái xe và phụ xe đang làm nhiệm vụ, gây thêm áp lực cho họ.

Độc giả này nói thêm, xe buýt là dịch vụ công nên phải đảm bảo lịch trình, tránh dừng đỗ kéo dài gây ách tắc giao thông. Việc người cao tuổi di chuyển khó khăn trên xe buýt đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ té ngã và khi xảy ra sự cố, trách nhiệm thường bị quy cho lái xe.

"Hành khách cần chủ động nắm rõ lộ trình, quan sát thông tin được dán trên xe và hạn chế làm phiền lái xe khi họ đang làm nhiệm vụ - đó cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng", bạn đọc nêu ý kiến.