Phát hiện hai hiện vật quý hiếm tại tháp gạch cao nhất Đông Nam Á

Chiều 22/1, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã đưa hai hiện vật Champa vừa phát hiện tại tháp Dương Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) về bảo tàng để xử lý, bảo quản theo quy định.

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ngày 21/1, trong quá trình dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị trùng tu tháp Dương Long, nhóm công nhân phát hiện hai hiện vật nằm cách tháp Bắc khoảng 15m. Cán bộ chuyên môn đã được cử đến hiện trường bảo vệ, quản lý khu vực và tổ chức đưa hiện vật về bảo tàng.

Di tích quốc gia đặc biệt tháp Dương Long, nơi phát hiện phù điêu Champa quý hiếm (Ảnh: Doãn Công).

Nhận định ban đầu cho thấy, một hiện vật là phù điêu vị thần Hindu giáo của Champa, được tạc bằng sa thạch, tư thế đứng, hai tay cầm hoa sen, xung quanh trang trí vòm cung Makara và hoa văn lửa. Phù điêu cao 1,06m, rộng 0,6m, dùng trang trí tầng mái tháp.

Hiện vật còn lại là phù điêu sư tử bằng sa thạch, cao 0,42m, rộng 0,44m, dùng trang trí góc chân tháp. Hai phù điêu có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, mang phong cách điêu khắc chịu ảnh hưởng nghệ thuật Khmer.

Phù điêu vị thần trong Hindu giáo của Champa (Ảnh: Như Khoa).

Ông Bùi Tĩnh cho biết, hai hiện vật đã được đưa về bảo quản, trưng bày phục vụ khách tham quan. Bảo tàng tỉnh sẽ báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh cho phép khai quật, nhằm làm rõ thêm giá trị lịch sử, văn hóa của di tích tháp Dương Long.

Tháp Dương Long (còn gọi là tháp Ngà) do người Champa xây dựng vào khoảng thế kỷ XII-XIII, gồm cụm 3 tháp: tháp giữa cao gần 39m, tháp nam cao 33m và tháp bắc cao gần 32m. Thân tháp được xây bằng gạch, các góc ghép bằng những khối đá lớn, tạo nên kết cấu kiến trúc đặc trưng.

Theo hồ sơ công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2015, cụm tháp Dương Long, trong đó tháp giữa được xem là ngôi tháp gạch cao nhất Đông Nam Á.

Phù điêu sư tử (Ảnh: Như Khoa).

Những năm qua, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã đầu tư tu bổ, chống xuống cấp, trùng tu tháp Dương Long, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình khai quật khảo cổ, trùng tu, tu bổ, tôn tạo tháp Dương Long đã phát hiện hàng nghìn hiện vật có giá trị. Trong đó, có phù điêu thần Brahma được tìm thấy vào năm 1985 và công nhận là bảo vật quốc gia năm 2016.