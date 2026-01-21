Ăn bún bò Huế trong biệt thự cổ ở Hà Nội, khách Tây thấy choáng ngợp

Vào dịp cuối tuần, khi lang thang trên đường phố Hà Nội và đi vào một ngõ nhỏ, chị Iryna Yang, 30 tuổi, bất ngờ khi nhìn thấy một quán bún nằm tại căn biệt thự cổ.

Sau khi bước qua cổng, nữ du khách người Belarus càng ngạc nhiên hơn vì khuôn viên của quán rất rộng, gồm cả khu vực sân vườn và trong nhà.

Chọn chỗ ngồi bên ngoài cho thoáng mát, Iryna gọi một bát bún bò Huế đầy đủ đồ ăn kèm như bún, thịt, móng giò, tiết heo và chả cua với giá 85.000 đồng.

Cô gái người Belarus thưởng thức bún bò Huế trong khuôn viên căn biệt thự (Ảnh cắt từ video).

Đã sống ở Việt Nam gần chục năm nên cô gái người Belarus khá quen thuộc với các món ăn trong ẩm thực Việt. Cô vui vẻ thưởng thức tô bún và tiết lộ hương vị khá vừa miệng, dễ ăn. Món chả cua khiến cô ưng ý nhất vì cảm nhận thấy vị ngọt của cua lẫn trong giò sống.

"Điều khiến tôi bất ngờ nhất là được ăn bún bò trong không gian sang trọng của căn biệt thự. Xung quanh còn có cả hồ bơi và ngắm nhìn kiến trúc độc đáo của công trình, là điều rất mới lạ so với việc đi ăn bún ở những quán thông thường", cô chia sẻ.

Cô tiết lộ, bản thân rất thích trải nghiệm ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vốn là người đam mê ẩm thực, Iryna cho biết, Việt Nam trong mắt cô là "thiên đường của món ngon" nên muốn thưởng thức nhiều món mới. Cô cho rằng, ẩm thực Việt rất cân bằng, tốt cho sức khỏe vì sử dụng các món rau đa dạng. Iryna cũng yêu thích nhiều món ăn địa phương vì sự sáng tạo trong cách chế biến.

Với dịp ăn bún trong căn biệt thự lần này, du khách Belarus cho rằng đó là trải nghiệm đáng nhớ.

Theo tìm hiểu, quán bún nơi vị khách thưởng thức nằm ở vị trí không dễ tìm đối với người lần đầu đến. Quán ăn nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Âu Cơ. Quán không có biển hiệu lớn, nằm ngay tại khuôn viên biệt thự với diện tích rộng khoảng 500m2.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện quán cho biết hiện cơ sở chỉ bán vào 2 ngày cuối tuần là thứ 7, chủ nhật từ 7h tới 14h với mục đích thử nghiệm xem phản hồi của khách ra sao, trước khi bán kín vào các ngày trong tuần.

Món chủ đạo là bún bò Huế - một món ăn vốn rất quen thuộc với người dân cố đô, nhưng khi ra Hà Nội, đầu bếp của quán có chút biến tấu như giảm độ mặn và ngọt nhằm hợp khẩu vị thực khách miền Bắc.

Nguyên liệu không thể thiếu trong món bún là mắm ruốc, được nhập trực tiếp từ Huế. Các nguyên liệu khác như chả cua, móng heo, đều do đầu bếp tại quán tự chế biến.

Quán nằm trong một căn biệt thự (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đặc trưng nhất của tô bún là những miếng chả cua vàng ươm, được làm từ cua tươi được hấp chín rồi bóc lấy thịt. Tiếp đó thịt cua được xay cùng giò sống, thêm gia vị và nặn thành miếng chả nhỏ nhắn.

Do quán chỉ bán 2 ngày nên đầu bếp phải tính toán làm số lượng vừa đủ bán trong ngày. Các nguyên liệu khác cũng làm tại chỗ, không để lưu lại qua ngày.

Quán phục vụ khách cả không gian bên trong và ngoài, sức chứa tối đa 60 người cùng lúc để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Giá mỗi tô bún bò Huế từ 65.000 đồng.

Tô đặc biệt có giá 110.000 đồng, gồm thịt bắp bò, thịt sườn, tiết heo, chả cua và có thêm một phần thịt u hoa. Đây cũng là phần ngon nhất của con bò gồm nạc xen lẫn mỡ.

Khách cũng có thể gọi thêm phần sườn xí quách là mảng sườn to hầm nhừ 6-8 tiếng với giá 95.000 đồng. Ngoài ra, quán còn có các loại bánh Huế như bánh ít, bánh nậm, bánh bột lọc, chè đậu ngự...

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hiện quán bún cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Chị Thu Hương (sống tại phường Phú Thượng) cho biết từng trải nghiệm tại quán hồi tháng 11. Thời điểm vị khách tới, quán vẫn còn mùi như mới quét sơn, khuôn viên bên trong sạch sẽ.

Tuy nhiên, chị Hương nhận thấy hương vị của món ăn chỉ dừng ở mức bình thường, không quá đặc sắc. Không gian bên ngoài quán có tầm nhìn đẹp, nhưng nếu đi vào ngày trời nắng sẽ không thể ngồi lâu.

Ngoài ra, do quán đang trong giai đoạn vận hành thử nên đôi khi khách phải chờ đợi khá lâu mới được phục vụ món. Nếu khách là người bận rộn, vào quán ăn tranh thủ và có ít thời gian thì cũng nên cân nhắc khi đến thưởng thức.

Mức giá tại quán cũng được xem là cao hơn mức bình thường.