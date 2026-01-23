Tìm kiếm nữ sinh lớp 11 mất liên lạc nhiều ngày

Tối 23/1, Công an xã Cát Ngạn (tỉnh Nghệ An) thông tin, đơn vị và gia đình đang tìm kiếm em G.T.T.N. (SN 2009, học lớp 11, Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An).

Trước đó, Công an xã Cát Ngạn tiếp nhận trình báo của ông G.V.M. về việc con gái G.T.T.N. rời nhà nhiều ngày, mất liên lạc với gia đình.

Nữ sinh G.T.T.N. mất liên lạc với gia đình nhiều ngày (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo thông tin gia đình cung cấp, sáng 15/1, N. đi học như thường lệ nhưng trưa không về nhà. Gia đình đã cố gắng liên lạc với N. nhưng điện thoại không thể kết nối.

Sau nhiều ngày tìm kiếm con gái không có kết quả, gia đình nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và các trang mạng xã hội.

Một số thông tin thu thập được từ gia đình cho thấy, sáng 15/1, N. không đến trường mà lên một ô tô 7 chỗ di chuyển ra khỏi địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an xã Cát Ngạn, từ các thông tin gia đình cung cấp, cơ quan chức năng xác định khả năng em N. bị "bắt cóc online" là rất thấp.