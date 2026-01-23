Cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt của khách gần 4,5 tỷ đồng

Ngày 23/1, Toà án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Nam (SN 1979, trú tại thành phố Huế) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội danh nêu trên.

Bị cáo Lê Thanh Nam tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, từ tháng 2/2016, bị cáo Lê Thanh Nam được nhận vào làm cán bộ tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ở thành phố Huế. Trong thời gian công tác, bị cáo vay tiền của nhiều người với lý do đáo hạn hồ sơ cho khách hàng và phục vụ nhu cầu cá nhân.

Đến năm 2021, do nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán, Nam nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối.

Bị cáo Nam đưa ra thông tin cần vay, mượn tiền cho khách hàng để đáo hạn hồ sơ. Nhiều người tin tưởng đã cho bị cáo vay, cho mượn tiền.

Theo cơ quan chức năng, Nam đã dùng tiền từ nguồn huy động bất hợp pháp này để trả nợ gốc, lãi cho người vay trước, đồng thời chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2021 đến 9/2022, Lê Thanh Nam đã chiếm đoạt của 13 bị hại, tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng.