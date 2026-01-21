Sơ suất khiến khách Việt chi 100 triệu đồng sang Ai Cập phải ôm tiếc nuối

Chi gần 100 triệu đồng vẫn rời đi trong tiếc nuối

Mới đây, diễn viên Khánh Vân có chuyến du lịch tới Ai Cập với mong muốn tận mắt chiêm ngưỡng và trực tiếp bước vào bên trong kim tự tháp Giza - biểu tượng nổi bật của nền văn minh nhân loại.

Cô chia sẻ bản thân đã chi gần 100 triệu đồng cho hành trình này, bao gồm các chặng bay quốc tế và nội địa, với tổng thời gian di chuyển kéo dài gần hai ngày.

Đặt chân đến quần thể kim tự tháp Giza, nữ diễn viên không giấu được sự choáng ngợp trước quy mô đồ sộ và vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình. Khánh Vân cho biết trải nghiệm thực tế ấn tượng hơn rất nhiều so với những gì cô từng thấy qua sách báo hay mạng xã hội.

Khánh Vân tại quần thể kim tự tháp Giza (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, chuyến đi trong mơ của nữ diễn viên lại trở nên không trọn vẹn khi cô không thể vào bên trong kim tự tháp. Theo Khánh Vân, chỉ đến khi đã có mặt tại Giza, cô mới được thông báo tour không đặt trước vé tham quan nội khu trên hệ thống trực tuyến.

Trong khi đó, vé vào bên trong kim tự tháp bắt buộc phải đăng ký trước và không bán trực tiếp tại điểm đến. “Nếu đặt vé vào thời điểm đó thì không kịp lịch trình di chuyển sang các địa điểm khác của đoàn, nên tôi chỉ có thể tham quan bên ngoài”, Khánh Vân chia sẻ.

Dù nhiều ý kiến cho rằng không gian bên trong kim tự tháp không có quá nhiều điểm tham quan, nữ diễn viên cho biết được trực tiếp bước vào công trình vẫn là mong muốn lớn nhất của cô khi đến Ai Cập. Việc chỉ hoàn thành được “một nửa mục tiêu” khiến Khánh Vân không khỏi tiếc nuối, nhất là khi chi phí và thời gian cho chuyến đi là không nhỏ.

Vì chưa đặt vé trước, nữ diễn viên chỉ được tham quan bên ngoài mà không được vào trong kim tự tháp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ trải nghiệm cá nhân, Khánh Vân khuyến cáo du khách nên tìm hiểu kỹ lịch trình tour, đồng thời xác nhận rõ việc đặt vé tham quan nội khu kim tự tháp Giza trước khi khởi hành. Theo cô, hiện tại khu vực Giza chỉ bán vé vào cổng tham quan bên ngoài, trong khi vé vào bên trong kim tự tháp bắt buộc phải đặt trước qua website chính thức.

Dù còn nhiều tiếc nuối, Khánh Vân cho biết chuyến đi vẫn mang lại cho cô những trải nghiệm đáng nhớ cùng nhiều bức hình đẹp. Nữ diễn viên nhận xét, chỉ cần lựa chọn thời điểm vắng khách và linh hoạt trong di chuyển, du khách có thể ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng bên quần thể kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập.

Thực tế, có một số công ty lữ hành tại Việt Nam đang khai thác tour du lịch Ai Cập với thời gian phổ biến từ 6-12 ngày, mức giá dao động khoảng 50 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/người, tùy lịch trình, hãng hàng không và chất lượng dịch vụ.

Các tour thường bao gồm các điểm đến nổi bật như Cairo, quần thể kim tự tháp Giza, Bảo tàng Ai Cập, sông Nile, Luxor và Aswan. Tuy nhiên, phần lớn chương trình chỉ dừng lại ở việc tham quan bên ngoài kim tự tháp Giza. Hoạt động vào bên trong công trình này thường không được mặc định mà cần đăng ký thêm hoặc đặt vé riêng từ sớm.

Chuyến đi mang đến cho Khánh Vân nhiều hình ảnh đẹp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một số đơn vị lữ hành cho biết số lượng vé tham quan nội khu kim tự tháp có hạn và phụ thuộc vào quy định quản lý của phía Ai Cập, do đó không phải đoàn khách nào cũng có thể sắp xếp trải nghiệm này nếu không có yêu cầu cụ thể ngay từ đầu.

Ai Cập và những trải nghiệm khiến du khách e dè

Bên cạnh những công trình cổ đại đồ sộ và giá trị lịch sử đặc biệt, Ai Cập cũng khiến không ít du khách e dè. Không chỉ gặp vướng mắc trong khâu tổ chức và vé tham quan, nhiều người từng đến quốc gia này còn chia sẻ những trải nghiệm không mấy dễ chịu, thậm chí xếp Ai Cập vào danh sách điểm đến “không muốn quay lại lần hai”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Bùi Diệp Thảo Vân (Hà Nội) cho biết Ai Cập là điểm đến chị sẽ không bao giờ trở lại. Theo chị, tại đây, hầu như mọi hành động nhỏ đều bị yêu cầu tiền boa, từ chụp ảnh hộ, mở cửa xe cho tới chỉ đường.

Kể lại trải nghiệm tại sân bay Cairo, chị Vân cho biết một người đàn ông mặc đồng phục giống “nhân viên sân bay” chủ động đẩy xe hành lý giúp chị với thái độ chuyên nghiệp. Tuy nhiên ngay sau đó, người này chìa tay đòi cô (khoảng 520.000 đồng) tiền dịch vụ.

“Trên tường sân bay dán đầy biển cảnh báo không đưa tiền cho nhân viên hỗ trợ, nhưng thực tế mọi việc vẫn diễn ra như một dịch vụ hợp pháp”, chị Vân bức xúc nói.

Chị Vân cho biết Ai Cập có nhiều nét đẹp riêng, nhưng cũng có nhiều điều cần lưu ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay cả với hướng dẫn viên địa phương, dù đã trả thù lao đầy đủ theo thỏa thuận, chị cho biết họ vẫn tỏ thái độ khó chịu nếu tiền boa không như mong muốn. Theo chị, du khách đến Ai Cập gần như phải chuẩn bị tinh thần cho văn hóa tiền boa xuất hiện ở mọi nơi.

Trước đó, Penny - một travel blogger người Anh - từng gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ rằng cô “không thể chờ thêm một phút nào để rời khỏi Ai Cập” sau chuyến đi đầy mệt mỏi và thất vọng.

Theo Penny, điều khiến cô ám ảnh nhất là tình trạng lừa lọc, chèo kéo và văn hóa xin tiền du khách diễn ra ở khắp nơi. “Từ hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn đến các dịch vụ nhỏ lẻ, hầu như ai cũng tìm cách lấy thêm tiền, dù du khách đã trả trước đầy đủ”, cô cho biết.

Những rắc rối bắt đầu ngay tại sân bay khi Penny bị lừa bởi một tài xế Uber giả, sau đó tiếp tục bị “chặt chém” bởi một tài xế Uber thật. Cô cũng kể từng bị chặn cửa trong một lăng mộ vì chưa đưa tiền boa, bị vây quanh bởi người bán hàng rong và chịu áp lực liên tục khi từ chối mua sắm.

Penny gặp nhiều người bán hàng chèo kéo, ép giá tại Ai Cập (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, Penny cho biết chuyến du thuyền hạng sang trên sông Nile mà cô đặt trước thực tế lại là một con tàu cũ kỹ, vệ sinh kém. Hướng dẫn viên nhiều lần đưa khách vào cửa hàng và giữ chân để ép mua hàng. Khi rời Ai Cập, Penny và bạn bè còn bị kiểm tra hành lý liên tục và buộc trả phí mới được vào phòng chờ sân bay.

Bên cạnh vấn đề tài chính, Penny nhấn mạnh Ai Cập “không dành cho phụ nữ yếu tim”, khi cô thường xuyên bị nhìn chằm chằm và nghe những lời khiếm nhã trên đường phố.

“Nếu bạn không ngại bị soi mói, bị xin tiền vô lý và không cần không gian riêng tư, Ai Cập có thể phù hợp. Còn nếu không, hãy quay về”, Penny chia sẻ.