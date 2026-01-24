Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 23/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Dự báo ngày 24/1, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C; vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C, Nghệ An đến Huế phổ biến 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 23 và ngày 24/1 không mưa, trời rét đậm; từ ngày 25/1 trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 24/1 gió giảm dần; biển động, sóng cao 2-5m.

Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3-5m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt người già và trẻ nhỏ.

Người dân cần che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; hạn chế thiệt hại do rét đậm, băng giá.

Ngư dân theo dõi sát diễn biến gió mạnh, sóng lớn; hạn chế hoạt động trên biển khi thời tiết xấu.

Dự báo thời tiết ngày 24/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ C; phía Nam 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.