Kỳ nghỉ dài kỷ lục dịp Tết, vì sao khách TPHCM chi đắt đi tour ngắn ngày?

Tết Nguyên đán được xem là kỳ nghỉ dài kỷ lục trong năm khi lịch nghỉ chính thức rơi trọn vào giữa tuần. Người lao động được nghỉ 5 ngày Tết, từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng (nhằm 16/2 đến 20/2), cộng thêm 4 ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau Tết nên nhiều người có tới 9 ngày nghỉ liên tiếp (từ 14/2 đến 22/2). Thế nhưng, xu hướng du lịch Tết của người dân TPHCM lại có sự dịch chuyển bất ngờ.

Vì sao các gia đình ở TPHCM chuộng tour Tết ngắn ngày?

Dịp Tết này, gia đình chị Thanh Trà (ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) quyết định chọn tour Phan Thiết 3 ngày 2 đêm từ mùng 3, sau khi đã hoàn tất việc thăm hỏi họ hàng hai bên.

“Nhà có con nhỏ nên tôi không dám đi xa hay di chuyển nhiều. Đi gần vừa khỏe, vừa có không gian để cả nhà nghỉ ngơi thật sự”, chị Thanh Trà chia sẻ.

Với gia đình chị, kỳ nghỉ Tết không cần dài, quan trọng là đủ thời gian để các thành viên bên nhau ở một nơi khác để thay đổi không khí.

Nhiều gia đình ưu tiên các điểm nghỉ dưỡng chất lượng cao vào dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, đa phần du khách tại TPHCM cho rằng tour Tết ngắn ngày giúp họ cân bằng giữa nhu cầu nghỉ ngơi và sinh hoạt gia đình dịp đầu năm.

Chị Hồng Diễm (phường Tân Bình, TPHCM) dự định cùng bạn bè đi Vũng Tàu - Hồ Tràm 3 ngày 2 đêm dịp Tết, kết hợp nghỉ dưỡng và đi chùa cầu an đầu năm. “Tết đến, tôi ưu tiên cho các cháu nhỏ được nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Đi ngắn ngày nhưng chọn resort tốt để bù lại”, chị Hồng Diễm nói.

Với các nhóm bạn trẻ, tiêu chí “đi nhanh - về gọn” cũng được đặt lên hàng đầu. Một nhóm nhân viên văn phòng đang làm việc tại TPHCM cho biết họ chọn tour miền Tây 2 ngày 1 đêm dịp Tết để làm mới tinh thần trước khi quay lại công việc, với ưu tiên là chi phí rõ ràng, lịch trình nhẹ nhưng vẫn đủ trải nghiệm ăn uống, chụp ảnh.

Theo ghi nhận từ đơn vị lữ hành Vietluxtour, nhu cầu tour Tết ngắn ngày (2-4 ngày) năm nay tăng tích cực so với cùng kỳ, đặc biệt ở nhóm khách có quỹ thời gian hạn chế hoặc mong muốn đổi gió nhưng vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình.

Xu hướng tăng thể hiện rõ ở các tour khởi hành từ TPHCM đi các điểm đến lân cận, với hành trình gọn nhẹ, dịch vụ trọn gói và cam kết vận hành ổn định trong mùa cao điểm. Những tuyến 2-3 ngày theo kiểu nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm nhẹ và thưởng thức ẩm thực địa phương được du khách quan tâm và chốt tour nhanh hơn.

Phía Vietluxtour thông tin, đây không phải là sự tăng trưởng mang tính nhất thời mà là một xu hướng bền vững, khi du khách ngày càng thực tế hơn trong việc cân đối ngân sách và quỹ thời gian nghỉ lễ.

Nhóm gia đình thường ưu tiên tour ngắn ngày (Ảnh minh họa: Nhân vật cung cấp).

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền Thông Vietluxtour, cho biết, tệp khách chính của các tour 2-4 ngày quanh TPHCM gồm ba nhóm nổi bật: Gia đình đa thế hệ (có trẻ nhỏ và người lớn tuổi), nhóm bạn hoặc đồng nghiệp và các doanh nghiệp quy mô nhỏ tổ chức các chuyến đi gắn kết tập thể, thư giãn đầu năm.

Trong đó, phân khúc gia đình đa thế hệ chiếm tỷ trọng lớn. Việc di chuyển ngắn, lịch trình nhẹ phù hợp với sức khỏe người cao tuổi và trẻ em. Bên cạnh đó, các gia đình trẻ và nhóm bạn văn phòng cũng là nhóm khách đáng kể, với mong muốn tạm "trốn" khỏi áp lực đô thị trong vài ngày Tết nhưng không muốn đi quá xa.

Phan Thiết - Mũi Né dẫn đầu các điểm đến gần TPHCM

Theo các đơn vị lữ hành, lý do chính khiến du khách ưu tiên tour ngắn ngày dịp Tết liên quan đến quỹ thời gian. Tuy năm nay kỳ nghỉ Tết được cho là dài, nhiều người vẫn chỉ sắp xếp được 2-4 ngày nghỉ thực sự.

Thứ hai, không ít người mang tâm lý ngày Tết ưu tiên sum họp gia đình, đi gần để vẫn đảm bảo thời gian thăm hỏi, cúng kiếng.

Bên cạnh đó, du khách cũng muốn tối ưu chi phí và giảm rủi ro phát sinh, đặc biệt là tiết giảm chi phí vé máy bay - khoản chi lớn đối với tour nội địa dịp cao điểm. Ngoài ra, tâm lý ngại quá tải mùa cao điểm, muốn hành trình gọn, ít di chuyển, tránh kẹt xe và chen chúc cũng khiến người dân chọn tour ngắn ngày.

Phan Thiết là một trong những điểm đến gần TPHCM được ưa chuộng dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khảo sát của Vietluxtour cho thấy, nhờ lợi thế hạ tầng giao thông với các tuyến cao tốc như Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Mũi Né (Lâm Đồng) đang là “quán quân” thu hút khách dịp Tết năm nay.

Tiếp theo là Vũng Tàu - Hồ Tràm (TPHCM) với phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra, Tây Ninh với sức hút tâm linh của núi Bà Đen và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Mỹ Tho (Đồng Tháp), Bến Tre, Cần Thơ cũng ghi nhận lượng đặt tour lớn, chủ yếu ở các hành trình đi về trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm.

Đa số tour Tết ngắn ngày hiện nay nghiêng về nghỉ dưỡng và trải nghiệm thư giãn, kết hợp tham quan chọn lọc thay vì lịch trình dày đặc, yếu tố nghỉ dưỡng kết hợp tâm linh, cầu an đầu năm cũng chiếm ưu thế.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Anh Vũ - Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt - cũng cho biết khách Việt dịp Tết Nguyên đán sắp tới ưa chuộng các tour ngắn ngày với trải nghiệm mới lạ.

TPHCM năm nay cũng có nhiều hoạt động đặc sắc dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ông Vũ, tại đơn vị của ông, nhu cầu tour 2-4 ngày quanh TPHCM đến các điểm như Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, miền Tây, Tây Ninh đang tăng cao do phù hợp với nhiều nhóm khách, từ gia đình trẻ có con nhỏ, nhóm bạn cho đến du khách ngoại tỉnh.

Các điểm đến quanh TPHCM cũng có nhiều hoạt động đón xuân, lễ hội đường phố và khu du lịch, giúp du khách vừa du xuân, vừa không mất nhiều thời gian di chuyển, dễ cân đối lịch trình và công việc đầu năm.

Về chi tiêu, ông Vũ nhận định du khách Việt sẵn sàng chi cao hơn cho mỗi chuyến đi, đặc biệt nếu tour được thiết kế theo hướng “ít nhưng chất”, chú trọng trải nghiệm cá nhân và dịch vụ. Điều này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp lữ hành phát triển các tour ngắn ngày nhưng giá trị cao quanh TPHCM trong những mùa Tết tiếp theo.