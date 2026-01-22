Cơm bình dân 100.000 đồng ở Hà Nội: Thịt, cá hàng tuyển, mặt bằng đắt đỏ?

Cơm bình dân nhưng chất lượng không bình dân

Bài viết “Suất cơm bình dân 110.000 đồng ở Hà Nội, khách gọi xong "choáng" với giá” báo Dân trí đăng tải gần đây thu hút độc giả bình luận sôi nổi. Nhiều độc giả cho biết, đã từng dùng bữa tại quán và cũng rất bất ngờ với giá tiền khi thanh toán. Có người cảm thấy như bị “chặt chém” khi giá một suất ăn lên tới 100.000 đồng cho các món quen thuộc.

Độc giả Anh Quân viết: “Tôi đã từng ăn ở đây, đúng là khi thanh toán không nói lên lời”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng, quán này bán các món cơm nhà nhưng lại nằm trong trung tâm thương mại nên đương nhiên giá sẽ cao hơn mặt bằng chung. Việc bán một suất ăn chênh lệch tới 2-3 lần so với mặt bằng chung là điều dễ hiểu.

Đĩa cơm có giá 100.000 đồng tại quán, tặng kèm canh rau, dưa, cà (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Độc giả Trương An cho rằng, nguyên liệu làm ra món ăn có thể không đắt, nhưng chi phí mặt bằng tại khu vực này cao khiến suất ăn đắt đỏ.

“Câu chuyện này tương tự như một chai nước tinh khiết trong đại lý giá 3.500 đồng, ra quán vỉa hè 5.000 đồng, vào quán cà phê 10.000 đồng và vào đến gian hàng dịch vụ cảng hàng không quốc tế phải là 40.000-50.000 đồng”, vị độc giả viết.

Quán bán các suất cơm bình dân lên đến 100.000 đồng có tên Cúc Cu, nằm trong một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Liên quan đến mức giá các suất ăn tại cửa hàng, anh Nguyễn Đức Trường, đại diện cửa hàng, cho hay, quán đã niêm yết mức giá và menu theo đĩa hoặc mâm ăn theo nhóm. Các suất cơm đĩa như cơm thịt rang cháy cạnh, cơm cá kho tộ, cơm tôm… có mức giá 70.000-85.000 đồng/suất… Các mâm ăn theo nhóm từ 350.000 đồng trở lên. Quán miễn phí dưa, canh, cà, hoa quả tráng miệng theo mùa…

Theo anh Trường, nhiều vị khách thường gọi thêm các món khác để ăn cùng nên suất ăn có thể tăng cao lên hàng trăm nghìn.

Menu niêm yết giá công khai, đặt ngay trước cửa ra vào để khách dễ dàng tham khảo và lựa chọn món (Ảnh: Trần Thành Công).

“Quán nấu theo phong cách cơm nhà. Các món được bày ra khay đặt trong tủ kính để khách có thể dễ dàng quan sát và gọi món theo ý thích. Nhiều người có thể bị hấp dẫn bởi thị giác nên thường gọi nhiều. Tôi thường dặn nhân viên nên khuyên khách gọi vừa ăn, nếu ăn xong chưa no có thể gọi thêm”, anh Trường nói.

Người đàn ông này cũng cho biết, quán thường nhận về nhiều đánh giá 1 sao trên Google, phần lớn do cảm nhận về giá cả. Chất lượng món ăn hầu như chưa ai chê trách.

Trừ những phản hồi không thoải mái về giá, quán vẫn nhận được những lời khen về hương vị món ăn chuẩn cơm Việt. Quán có nhiều khách quen là dân chung cư, nhân viên văn phòng vẫn ủng hộ.

“Đó là lý do chúng tôi vẫn có thể hoạt động hơn 10 năm qua dù nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nếu khách có mức tiêu dùng thấp sẽ cảm thấy sốc và không quay lại quán. Tuy nhiên, nhiều khách vẫn ghé thường xuyên vì yêu thích món ăn của quán”, anh Trường nói.

Các món ăn được bày trên khay, đặt trong tủ kính để thực khách trực tiếp quan sát và lựa chọn, gọi món theo đĩa hoặc theo mâm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Nguyên liệu là hàng tuyển, nhập khẩu

Bà Khánh - chủ cửa hàng - người trực tiếp đứng bếp quán ăn Cúc Cu - chia sẻ, món ăn tại quán có giá cao chủ yếu do hai nguyên nhân: Một là mặt bằng thuê đắt đỏ, hai là nguyên liệu đều là hàng tuyển, chế biến cầu kỳ.

Theo bà Khánh, quán có mặt bằng rộng hơn 100m2, giá thuê tổng mặt bằng và phí dịch vụ lên tới trên 100 triệu đồng/tháng. Nữ chủ quán chia sẻ, đây đã là giá thuê rẻ hơn so với những quán bên cạnh. Quán may được nhiều khách quen ủng hộ nên vẫn có lãi.

“Trước ở đây có nhiều quán cơm văn phòng mở ra, nhưng không trụ được vì phí dịch vụ cao phải đóng cửa”, bà Khánh cho hay.

Giá cao hơn rất nhiều so với cơm bình dân bên ngoài, nhưng khách đến quán vẫn rất đông (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Bà Khánh được xem là bếp trưởng của cửa hàng. Các thực phẩm trong cửa hàng đều được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Chẳng hạn như tôm, tép đồng được bà đặt hàng từ Thanh Hóa. Tùy theo ngày nếu có loại ngon, người bán sẽ liên hệ gửi xe ra Hà Nội. Thịt bắp giò được chọn phần bắp hoa ngon nhất giá 200.000 đồng/kg.

Thịt quay là món ngon níu chân nhiều thực khách. Miếng thịt đủ 4 chỉ, phần nạc mỡ xen nhau. Nếu hôm nào không chọn được miếng thịt ưng ý bà Khánh sẽ bỏ món đó ra khỏi thực đơn.

Phần thịt này qua chế biến bị hao đi rất nhiều, 1kg chỉ còn khoảng 0,58kg. Nhiều khách mê món thịt quay muốn mua về nhà để đãi khách nhưng bà Khánh cũng không đủ bán.

Thịt đông được bà cho thêm sụn non, các nguyên liệu được cho theo tỷ lệ khiến thực khách ăn cảm thấy vừa ngon, vừa lạ miệng. Hành dùng trong món trứng đúc thịt toàn bộ là phần đầu hành tạo độ ngọt tự nhiên và thơm cho món ăn.

Món thịt cốt lết được nêm nếm từ xì dầu nhập khẩu, giá 200.000 đồng/chai. Phần thịt được dùng là phần đế thăn, lọc từ những phần không nhiều mỡ, cũng không quá nhiều nạc tẩm ướp từ chiều hôm trước và được om trong 3 tiếng để cho ra món thịt thơm ngon, đậm đà.

Cá trắm kho được chọn là loại cá kho từ 7kg trở lên, thịt chắc, ít xương. Thời gian đầu, bà đã nhiều lần đổi mối mua cá vì chất lượng cá không như mong đợi.

“Người bán cá ngạc nhiên khi tôi là người bán cơm bình dân nhưng luôn mua cá loại 1, to ngon”, bà Khánh kể.

Không những món chính, mà đồ ăn phụ, tặng kèm như dưa muối, cà, canh đều được bà chuẩn bị sạch sẽ. Theo bà Khánh dù có những lúc nguyên liệu làm dưa, rau, cà tăng giá cao, bà vẫn lựa chọn thực phẩm tươi ngon về làm, khách ăn thoải mái, không vì giá cao mà cắt giảm.

Mâm cơm 500.000 đồng được nhóm khách gọi tại quán (Ảnh: Trần Thành Công).

Người phụ nữ cho hay, trước khi mở quán tại đây, bà có nhiều năm sống và kinh doanh món ăn Việt ở Ba Lan.

Khoảng thời gian buôn bán ở nước ngoài, bên cạnh chất lượng đồ ăn, thứ được bà Khánh chú trọng nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm. Với bà món ăn ngon không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở việc được chế biến sạch sẽ, hợp vệ sinh, nên khi trở về Việt Nam, điều đó đã ăn sâu vào tư tưởng. Từ việc lựa chọn nơi mở quán, nguyên liệu, cách chế biến bà ưu tiên phải sạch.

Nấu các món Việt vừa là để kinh doanh nhưng cũng là đam mê của bà Khánh. “Khách hàng của tôi không chỉ có người Việt mà còn rất đông người nước ngoài. Tôi chấp nhận thuê mặt bằng giá đắt, bán giá cao song đổi lại sẽ phục vụ những món ăn ngon nhất, chuẩn cơm truyền thống”, người phụ nữ chia sẻ.

Là khách hàng thường xuyên của quán, anh Minh Kiên, nhân viên văn phòng tại trung tâm thương mại này đánh giá, quán đúng là có mức bán đắt đỏ nhưng đổi lại không gian sạch sẽ, nhân viên thân thiện.

Làm việc tại trung tâm này anh không có lựa chọn nào khác nên chấp nhận mức giá này và thường xuyên dùng bữa tại đây 4-5 lần mỗi tuần. Anh thường ăn suất cơm mức giá 70.000-80.000 đồng, chỉ gọi một món mặn và một món rau. Theo anh Kiên, thực khách nên gọi vừa ăn vì dưa, rau, canh miễn phí.