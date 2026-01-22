Ngôi nhà hoa xác pháo phủ kín như mái rèm che phủ ở Lâm Đồng lại gây sốt

Giữa tháng 1 vừa qua, Nè He, vị khách ở Đà Lạt có dịp tới Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Khi đi ngang qua Quốc lộ 20, du khách trẻ ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện ra trước mắt.

Đó là ngôi nhà được bao phủ bởi giàn hoa xác pháo. Giàn hoa nở chi chít như một tấm rèm che phủ khiến tiệm tạp hóa nhỏ như lọt thỏm bên trong. Cảnh tượng khiến anh nghĩ chỉ xuất hiện trong truyện hay phim ảnh, nay lại có ở ngoài đời thực.

Ngôi nhà có giàn hoa bao phủ khiến vị khách ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích (Ảnh: Nè He).

"Giàn hoa khiến ngôi nhà mang vẻ đẹp hoài cổ như màu cổ tích. Khoảnh khắc đời thường nhưng khiến bất cứ ai cũng có thể xao lòng", anh nói.

Theo tìm hiểu, thời gian gần đây, hình ảnh của ngôi nhà phủ kín bằng giàn hoa xác pháo màu vàng cam rực rỡ cũng gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, không ít du khách muốn hỏi xin địa chỉ, ngỏ ý muốn tới để chụp hình.

Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà nhỏ như bị lọt thỏm giữa những bông hoa mọc dày đặc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Phi Long, con trai chủ tiệm tạp hóa tiết lộ, giàn hoa được mẹ anh - bà Hà Thị Lánh - trồng từ năm 2009. Đây là loài cây khá dễ trồng. Hàng ngày, gia đình chỉ tưới nước đều đặn chứ chưa từng bón phân nhưng cây vẫn phát triển vượt trội.

Có lẽ do hợp thổ nhưỡng nên cây lớn rất nhanh rồi vươn dài các chùm lên mái nhà và tạo độ che phủ. Sau 7 năm, cây hoa ban đầu đã phát triển thành tán rộng như rèm che, phủ kín căn nhà gỗ mộc mạc.

Anh Long cho biết, hoa xác pháo vốn là loài cây mọc khá nhiều ở vùng đất Bảo Lộc. Mỗi năm, cây đều đặn ra hoa hai đợt. Đợt đầu tiên hoa nở vào dịp lễ Giáng sinh và thường kéo dài khoảng 2 tháng.

Du khách chụp ảnh dưới giàn hoa nở rộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giai đoạn này cũng là lúc hoa đang nở rộ tạo thành màu cam rực rỡ, bắt mắt. Tiếp đó tới tháng 3, cây sẽ nở hoa thêm một lần nữa nhưng thời gian chỉ tầm một tháng rồi lụi dần.

"Căn nhà được cha mẹ tôi xây dựng từ rất lâu và có mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Do giàn hoa nở đẹp, thu hút được sự yêu thích của nhiều người nên gia đình vẫn giữ nguyên, không sửa sang căn nhà", anh Long cho biết.

Theo định kỳ mỗi tháng, gia đình sẽ cắt tỉa nhánh và cành khô. Du khách tới đây được chụp ảnh miễn phí nhưng cần lưu ý không ngắt bẻ hoa, đỗ xe cẩn thận và giữ gìn trật tự chung.

Du khách tới đây được chụp ảnh miễn phí, nhưng không ngắt bẻ hoa, giữ gìn an ninh trật tự chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kinh nghiệm chia sẻ của nhiều du khách cho biết, mọi người có thể tới Quốc lộ 20 đi từ Bảo Lộc đến Di Linh là nơi hoa nở nhiều.

Thời điểm chụp ảnh lý tưởng là 8h hàng ngày. Thời tiết khi đó khá dễ chịu với nắng nhẹ. Do màu hoa rực rỡ nên du khách nên lựa chọn trang phục sáng như trắng, vàng hay đỏ để lên hình thêm nổi bật.