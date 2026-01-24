Khởi tố 5 cán bộ y tế ở Hưng Yên giả mạo hồ sơ bệnh án

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người về tội Giả mạo trong công tác, theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Đoàn Cảnh Tỉnh (SN 1981), Hoàng Thị Phương (SN 1994), Nguyễn Văn Hợi (SN 1971), Trần Thị Giang (SN 1981) và Lê Vũ Long (SN 1973), đều trú tại các xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan tố tụng đọc quyết định khởi tố bị can (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 đến năm 2024, các đối tượng là bác sĩ, cán bộ tại các trung tâm y tế đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.

Hành vi vi phạm chủ yếu là ghi nhận thông tin sai lệch, khai khống thời gian điều trị nội trú, tình hình bệnh tật và chế độ điều trị của nhiều bệnh nhân.

Cơ quan chức năng xác định, hồ sơ bệnh án là tài liệu pháp lý quan trọng, phản ánh trung thực quá trình khám, chẩn đoán và điều trị. Việc làm sai lệch hồ sơ gây ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và uy tín của ngành y tế.

Vụ việc được đánh giá là hồi chuông cảnh báo đối với các hành vi coi thường pháp luật và y đức trong hoạt động khám, chữa bệnh.