Ngôi làng duy nhất Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Làng Cẩm Thanh ở Đà Nẵng lọt top đẹp nhất thế giới

Trong danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025 (The world's 50 most beautiful villages 2025), làng Cẩm Thanh của Việt Nam xếp vị trí thứ 20.

Tạp chí Forbes mô tả làng Cẩm Thanh như một bản giao hưởng sông nước, với thuyền thúng tre lướt nhẹ qua rừng dừa Bảy Mẫu, người lái đò thả lưới dưới bóng lá đung đưa, lớp học nấu ăn rộn ràng mùi sả và me trong khi trâu thong thả gặm cỏ bên nhà sàn.

Khi hoàng hôn buông xuống, dòng sông Thu Bồn ánh lên sắc đồng, cả ngôi làng bừng hơi thở.

Hình ảnh làng Cẩm Thanh của Việt Nam trên tạp chí Forbes (Ảnh: Forbes).

Danh hiệu này không chỉ vinh danh vẻ đẹp của làng Cẩm Thanh mà còn góp phần khẳng định thương hiệu Đà Nẵng - thành phố du lịch mới, phát triển rộng mở sau sáp nhập với Quảng Nam.

Trước đó, Lonely Planet - cẩm nang du lịch uy tín toàn cầu - đã đăng tải bài viết của biên tập viên James Pham về trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng. Anh gọi nơi đây là điểm đến hội tụ biển, núi, ẩm thực, di sản và có bầu không khí thư thái hiếm nơi nào sánh được.

Theo các chuyên gia, với thiên nhiên phong phú, hạ tầng đồng bộ, cùng sự đầu tư mạnh mẽ, trong tương lai gần, Đà Nẵng hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp với những điểm đến như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia) đến Maldives (Cộng hòa Maldives) - những nơi vốn được coi là "thiên đường" nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.

Hiện nay, Đà Nẵng được xem là "thủ phủ du lịch" của khách Hàn Quốc. Theo thông tin từ Cục du lịch, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đón khoảng 870.000 lượt khách Hàn, chiếm gần 40% tổng lượng khách Hàn đến Việt Nam.

Không chỉ vậy, Đà Nẵng cũng là điểm đến được khách Mỹ yêu thích. Theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở thu thập trên nền tảng du lịch trực tuyến Agoda hồi tháng 1, Đà Nẵng trở thành thành phố được du khách Mỹ tìm kiếm nhiều nhất, vượt Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan), với mức tăng trưởng ấn tượng 1.538% so với cùng kỳ.

Hội An cổ kính làm say lòng nhiều du khách quốc tế (Ảnh: Hồng Diễm).

Không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng hay thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc tế, sức hút của Đà Nẵng còn thể hiện rõ nét qua trải nghiệm của chính du khách. Không ít người nhận xét, vùng đất này đang thay đổi tích cực, nhưng vẫn giữ được nét thân tình vốn có.

Anh Simon O'Reilly - du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) - cho biết, lần đầu anh đến Hội An (nay thuộc Đà Nẵng) năm 1994, khi đó, phố cổ còn vắng khách nước ngoài, chưa có những dãy đèn lồng rực rỡ hay quán bar, quán cà phê tấp nập.

"Tôi không nhớ rõ lắm các món ăn đã thưởng thức vào thời điểm 31 năm trước. Chỉ duy nhất món bánh mỳ tuyệt ngon khi ăn tại đây làm tôi nhớ mãi", Simon nói.

31 năm sau trở lại, vị du khách ngỡ ngàng trước sự thay đổi. Hội An đã trở thành điểm hẹn sầm uất, mỗi tối dòng người nườm nượp ngắm đèn lồng, mua sắm, thưởng thức ẩm thực. Dù vậy, sự thân thiện của người dân vẫn nguyên vẹn - điều làm nên sức hút bền lâu của vùng đất này.

Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh

Không chỉ vậy, nhiều ngôi sao châu Á cũng chọn Đà Nẵng nói chung và Hội An nói riêng làm nơi nghỉ dưỡng. Năm ngoái, tài tử Lâm Chí Dĩnh cùng gia đình từng khoe ảnh đội nón lá, tắm biển, ngồi thuyền thúng, dạo phố cổ Hội An.

Tỷ phú Bill Gates đã có chuyến tham quan Đà Nẵng vào năm ngoái (Ảnh: Hoàng Anh Sướng).

Hồi tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái cũng đã có chuyến tham quan Đà Nẵng. Tại đây, vị tỷ phú đã cùng bạn gái đã tham quan bán đảo Sơn Trà, ngắm thành phố tại khu vực bàn cờ Ông Tiên, chơi tennis tại khu nghỉ dưỡng...

Nam diễn viên Jung Il Woo (Hàn Quốc) cũng từng xúc động chia sẻ chuyến đi Hội An là một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất đời anh.

Theo thống kê của Cục Du lịch, trong 8 tháng đầu năm nay, Đà Nẵng đón hơn 12,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ các chương trình kích cầu.

Ngay từ đầu năm, thành phố triển khai chiến dịch "Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm". Sau hợp nhất, tháng 8 vừa qua, chính quyền tiếp tục công bố chương trình "Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới", với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, 200 cơ sở lưu trú và nhiều đơn vị công nghệ.

Nổi bật trong đó là các chính sách riêng cho khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) và du lịch cưới. Song song, thành phố giới thiệu 50 địa điểm du lịch xanh, sinh thái và làng nghề, kèm nhiều ưu đãi áp dụng đến cuối năm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm nay Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 17,3 triệu lượt khách, doanh thu hơn 29.900 tỷ đồng - những con số vừa mang tính thách thức, vừa thể hiện kỳ vọng lớn.

Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên và sản phẩm du lịch (Ảnh: Ánh Dương).

Không chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên, Đà Nẵng còn chinh phục du khách bằng chiều sâu văn hóa, từ hát bội, lễ hội cầu ngư, ẩm thực miền Trung đến các nghề truyền thống như nước mắm Nam Ô, chiếu Cẩm Nê, đá mỹ nghệ Non Nước.

Các mô hình du lịch cộng đồng cũng mở ra trải nghiệm gần gũi, cho phép du khách chèo sup trên sông Cu Đê, thưởng thức ẩm thực dân dã hay tìm hiểu văn hóa Cơ Tu.

Đặc biệt, ẩm thực đang trở thành một thương hiệu riêng của thành phố. Việc Michelin Guide công bố danh sách nhà hàng Đà Nẵng năm nay là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng lớn, khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ điểm đến ẩm thực thế giới.