Thiếu niên 15 tuổi bị mảnh kính cắt đứt động mạch tay

Trước đó, vào 13h26 ngày 20/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân N.B.Đ. (SN 2011), trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vào cấp cứu trong tình trạng vết thương xuyên thấu vùng cẳng tay trái, mất máu nhiều, nguy cơ sốc mất máu cấp.

Cháu N.B.Đ. sau khi phẫu thuật được các bác sĩ thăm khám (Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa).

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, trong quá trình sinh hoạt, N.B.Đ. bị ngã đập tay vào tủ quần áo, bị kính vỡ rơi đâm vào tay.

Sau tai nạn, N.B.Đ. tự rút mảnh kính ra khiến máu chảy thành tia dữ dội và được gia đình đưa đi sơ cứu ban đầu tại bệnh viện tuyến cơ sở, sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị đứt hoàn toàn động mạch quay kèm theo tổn thương hệ thống gân gấp cẳng tay trái. Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu nhằm tái lập dòng máu nuôi bàn tay, tránh nguy cơ hoại tử chi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, thách thức lớn nhất của ca mổ là động mạch quay của bệnh nhi có đường kính rất nhỏ. Khi bị đứt, mạch máu co thắt mạnh, khiến việc tiếp cận và khâu nối trở nên đặc biệt khó khăn.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, dòng máu đã được tái lưu thông, mạch quay đập rõ, bàn tay hồng ấm trở lại.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi tiến triển rất tích cực, vết mổ còn đau nhẹ. Mạch quay trái bắt rõ, vận động cảm giác các ngón tay tốt.