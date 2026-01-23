Phát hiện bom chùm, súng phóng lựu gần cổng trường học ở Huế

Tối 23/1, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, thành phố Huế xác nhận các đơn vị chức năng đã xử lý an toàn một quả bom chùm được phát hiện tại khu vực gần Trường Tiểu học Hồng Trung trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình dọn vệ sinh, các giáo viên và học sinh trường học nêu trên đã phát hiện vật thể nghi vật liệu nổ.

Lực lượng chức năng tìm cách xử lý quả bom chùm gần khu vực trường học (Ảnh: Dự án NPA).

Vật liệu nổ này nằm ngay khu đất gần cổng Trường Tiểu học Hồng Trung và đối diện với Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã A Lưới 1, nơi có nhiều dân cư qua lại hàng ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo nhà trường đã cho dừng hoạt động vệ sinh, báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Sau đó, các lực lượng thuộc dự án NPA (Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam) đã đến hỗ trợ xử lý.

Cơ quan chức năng xác định vật thể nói trên là quả bom chùm BLU-26 đã mất ngòi nổ. Quá trình kiểm tra mở rộng hiện trường, lực lượng rà phá còn phát hiện một súng phóng lựu 40mm chưa bắn, nằm cách vị trí quả bom khoảng 50cm.

Sau khi đánh giá kỹ thuật, lực lượng NPA đã thu gom và vận chuyển quả bom về bãi hủy nổ tập trung để xử lý theo quy định và đảm bảo an toàn.