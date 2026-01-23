Thực hư vụ hươu tí hon liên tục húc đầu, tấn công tê giác nặng 1,7 tấn

Những ngày giữa tháng 1, đoạn video ghi cảnh một chú hươu tí hon liên tục tấn công một con tê giác nặng khoảng 1,7 tấn gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cuộc chiến giữa hai đối thủ không cân sức khiến nhiều người nghi ngờ đây chỉ là hình ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo nên.

Hình ảnh từ video cho thấy, chiếc gạc nhỏ xíu của con hươu va chạm với sừng tê giác nhưng con vật quyết không lùi bước. Thậm chí, nó còn có ý thách thức đối thủ khổng lồ.

Trong khi đó, tê giác dường như không cảm thấy bị đe dọa và trong tâm thế chủ động. Nó cũng không có ý định phản công hay đứng lên bảo vệ "lãnh thổ" của mình.

Mới đây, đại diện vườn thú Wrocław tại Ba Lan xác nhận video hoàn toàn có thật, được quay tại chính vườn thú này.

Người đại diện vườn thú tiết lộ, hai "nhân vật chính" trong video là chú hươu Muntjac thuộc giống đực và tê giác giống cái nặng 1,7 tấn.

Khoảnh khắc hươu tí hon húc đầu tê giác khổng lồ (Ảnh cắt từ video).

Chia sẻ video trên trang chính thức, phía vườn thú Wrocław nói vui rằng, hươu Muntjac quên "không soi gương" nên đã thách thức đối thủ hơn hẳn bản thân về kích thước.

Nguyên nhân dẫn tới màn thể hiện liều lĩnh của chú hươu xuất phát từ bản năng sinh học.

Loài hươu Muntjac có kích thước nhỏ (Ảnh: News).

Phía vườn thú giải thích, con hươu đang bước vào kỳ động dục khiến lượng testosterone trong cơ thể tăng vọt. Điều này khiến nó cần xả năng lượng, muốn chứng tỏ vai trò thống lĩnh lãnh thổ bất chấp đối thủ là ai.

Ông Maciej Okupnik, nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú Wrocław, cho biết, hươu và tê giác đều sống chung hòa bình trong môi trường nuôi nhốt tại vườn thú cũng như ngoài tự nhiên.

Cảnh đối đầu trong video không phải là xung đột ngoài đời thực. Hươu Muntjac thực chất chỉ "biểu diễn" với đối thủ. Con vật muốn gây ấn tượng với hươu cái.

Trong khi đó, tê giác không hung dữ, con vật chỉ hùa theo những cú húc của đối phương, không coi là mối đe dọa. Sau vài phút, con vật tự bỏ về chuồng.

Hươu Muntjac là loài được tìm thấy ở nhiều quốc gia thuộc khu vực Nam Trung Á và Đông Nam Á. Chúng có thể sinh tồn ở nhiều kiểu rừng khác nhau, từ rừng mưa nhiệt đới tới rừng rụng lá, thích nghi với khu vực cảnh quan từng bị con người tác động.

Vườn thú Wrocław thu hút lượng khách lớn (Ảnh: News).

Con đực đặc trưng với cặp gạc ngắn và răng nanh hàm trên kéo dài. Chúng thường sử dụng cặp gạc này trong các cuộc tranh chấp về "lãnh thổ" và giao phối. Loài này được biết tới với tiếng kêu đặc trưng như tiếng chó sủa, đóng vai trò là tín hiệu báo động hoặc phương tiện giao tiếp giữa các cá thể.

Vườn thú Wrocław thành lập vào năm 1865 vốn là vườn thú lâu đời và lớn nhất ở Ba Lan về số lượng loài. Hiện vườn thú là ngôi nhà chung của hơn 10.500 động vật. Đây cũng là vườn thú thu hút khách tham quan nhiều nhất Ba Lan và nằm trong top 5 vườn thú tại châu Âu.

Điểm nổi bật nhất của vườn thú Wrocław được ghi nhận là nỗ lực bảo tồn vượn đen má trắng quý hiếm.