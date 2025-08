Khách Việt từng đi Thái Lan nhiều mãi không chán, vì sao nay "kém mặn mà"?

Thái Lan không còn là thiên đường giá rẻ hấp dẫn khách Việt?

Dự kiến tới Thái Lan từ đầu năm, nhưng chuyến đi của Thanh Hà (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cùng nhóm bạn liên tục bị trì hoãn.

Dịp đầu năm, trước thông tin Bangkok bùng phát dịch Covid-19, cả nhóm quyết định rời lịch tới cuối tháng 7. Tuy nhiên tình hình căng thẳng chính trị giữa Thái Lan và Campuchia khiến nhóm bạn phải lên kế hoạch tìm kiếm một địa điểm mới.

Đây không phải là nhóm khách Việt duy nhất lo ngại và hủy chuyến đi tới Thái Lan thời điểm này.

Trước đó trên nhiều hội nhóm du lịch Thái Lan tự túc, không ít du khách tham khảo xem có nên hoãn hủy chuyến hay không. Một số khách lẻ hoặc đi theo nhóm chủ động theo dõi thêm thông tin mới để điều chỉnh tuyến tham quan hoặc đổi lịch trình, ngày khởi hành.

Từng là điểm đến hút khách Việt nhưng hiện sức hút của Thái Lan có dấu hiệu giảm nhiệt (Ảnh: Kim Thailand).

Nhiều năm qua, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có lượng khách du lịch tới Thái Lan đông nhất.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, năm 2024, có 1,03 triệu lượt khách Việt tới Thái Lan. Con số này cao gấp 3 lần so với lượng khách Thái Lan tới Việt Nam (418.054 lượt).

Tuy nhiên từ đầu năm nay, tình hình đã thay đổi hẳn.

Báo cáo của Agoda hồi cuối tháng 6 cho thấy, trong nửa đầu năm, trong Top 5 điểm đến nước ngoài được người Việt tìm kiếm nhiều nhất, Thái Lan không còn ở vị trí dẫn đầu. Năm ngoái, quốc gia này đứng vị trí thứ 1 được người Việt tìm kiếm.

Theo số liệu từ Agoda, Thái Lan không nằm trong vị trí tìm kiếm thứ 1 với khách Việt (Ảnh minh họa: Kim Thailand).

Số liệu do Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cung cấp cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam cũng không xuất hiện trong Top 10 thị trường quốc tế gửi khách tới nhiều nhất.

Theo nhận định của một số chuyên gia du lịch, xung đột chính trị giữa Thái Lan và Campuchia chỉ là một trong những yếu tố, nhưng không phải là lý do tiên quyết khiến lượng khách quốc tế (trong đó có Việt Nam) tới xứ sở chùa Vàng sụt giảm mạnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đông Giang, Giám đốc BKT Bangkok Tourist, đơn vị chuyên cung cấp land tour (chương trình du lịch bao tour trọn gói cho khách hàng khi đăng ký khi tham quan tại một địa phận trong hành trình) cho khách Việt Nam tại Thái Lan, nhận định lượng khách Việt tới Thái Lan giảm đáng kể.

So với năm 2024, đơn vị này ước tính số khách giảm khoảng 40%. Một số thông tin về căng thẳng tại biên giới đã khiến du khách cảm thấy lo ngại, dẫn đến sự chững lại trong việc đặt tour đến Thái Lan.

"Nếu như những năm trước, vào dịp cao điểm chúng tôi có thể đón trên 500 khách Việt mỗi ngày tới Thái Lan, thì hiện tại chỉ khoảng 200 khách/ngày. Con số cho thấy đang có sự chững lại", ông Giang phân tích.

Người đứng đầu của BKT Bangkok Tourist cũng cho rằng, dù tình hình chính trị đã ổn định, nhưng xu hướng mới đang nổi lên trong cộng đồng du khách Việt đó là sự dịch chuyển sang điểm đến mới ngoài Thái Lan. Trong đó, Trung Quốc là thị trường hấp dẫn khách Việt hơn cả.

Theo ông Giang, mức giá hấp dẫn và thủ tục visa làm theo đoàn dễ dàng khiến Trung Quốc trở thành đối thủ đáng gờm của Thái Lan. Mức tour truyền thống của Thái Lan đang dao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng/người, trong khi tour Trung Quốc 4-5 triệu đồng/người cũng có.

Đoàn khách Việt tới Thái Lan ngày 29/7 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, giá các tour tới điểm đến mới của Thái Lan như Hua Hin, Chiang Rai, Kanchanaburi, Khao Yai thường cao hơn tour truyền thống, ở mức trên 10 triệu đồng/khách do phí dịch vụ cao hơn, khiến khách Việt cũng đắn đo hơn khi lựa chọn.

Một số đơn vị lữ hành khác cũng ghi nhận sụt giảm. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội nhận định lượng khách Việt tới Thái Lan năm nay giảm khoảng 30% so với năm trước. Điều này không chỉ do tình hình chính trị trong nước mà còn do sự dịch chuyển nhu cầu của khách Việt sang các điểm đến mới.

Ông Bảy cho rằng, yếu tố khiến lượng khách Việt tới Thái Lan giảm nhiệt là do sự bùng nổ của thị trường Trung Quốc.

"Năm nay, lượng khách du lịch Việt Nam đi Trung Quốc đã tăng mạnh, với mức tăng từ 160% đến 200%. Các tuyến đi Trung Quốc, như đảo Hải Nam, Phượng Hoàng Cổ Trấn hay Trương Gia Giới hiện có mức giá rất cạnh tranh. Điều này khiến Thái Lan mất đi một phần thị phần", đại diện đơn vị phân tích.

Thái Lan lo đánh mất vị thế du lịch vào tay Việt Nam

Ngay bản thân những người làm du lịch tại Thái Lan cũng tỏ rõ sự quan ngại khi chứng kiến lượng khách nước ngoài sụt giảm từ đầu năm tới nay, lo đánh mất vị thế điểm đến du lịch hàng đầu Đông Nam Á vào tay Việt Nam trong vài năm tới.

Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Chon Buri nhận định, trong 2-3 năm tới, Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan về tổng lượng khách quốc tế.

"Việt Nam có chi phí sinh hoạt thấp hơn Thái Lan. Những khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí dành cho gia đình được xây mới nhiều với mức giá rẻ hơn so với sản phẩm tương tự ở Thái Lan. Đặc biệt, những tour trọn gói ở khách sạn tại Việt Nam thậm chí chỉ bằng nửa giá ở Thái Lan", ông Thanet dẫn chứng.

Thái Lan đang tìm mọi cách để thu hút khách quốc tế quay trở lại (Ảnh: Pinterest).

Ngoài ra, cũng theo vị này, Việt Nam đang đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành quốc tế đặc biệt từ Nga, hợp tác giảm giá vé máy bay. Điều này khiến nhiều công ty đã chuyển tour từ Phuket sang Nha Trang vào hè năm nay.

Ông Sanga Ruangwattanakul, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khao San Road cho biết, Bangkok có thể ghi nhận lượng khách du lịch ít hơn năm ngoái do thị trường Trung Quốc thu hẹp và người nước ngoài chuyển hướng sang các điểm đến mới nổi như Việt Nam.

Việt Nam sở hữu nhiều điểm tham quan từ thiên nhiên cho tới cuộc sống về đêm sôi động, có thể cạnh tranh với Khao San ở Bangkok.

Trên thực tế, sự lo lắng của những người làm du lịch tại Thái Lan không phải không có căn cứ.

Trong năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón 23 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Bộ Tài chính Thái Lan đã cắt giảm dự báo lượng khách quốc tế từ 38,5 triệu xuống còn 36,5 triệu. Tuy nhiên theo Hội đồng Du lịch Thái Lan dự báo, lượng khách nước ngoài năm nay có thể chỉ đạt 33,3 triệu lượt, chưa bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao trước dịch.

Thái Lan ghi nhận 2,7 triệu khách du lịch vào tháng 3, giảm 20% so với mức năm 2019. Trong khi Việt Nam ghi nhận hơn 2 triệu khách du lịch trong cùng tháng, tăng 40% so với năm 2019.

Giữa bối cảnh này, mới đây chính phủ Thái Lan quyết định chi gần 140 triệu USD để cứu ngành du lịch vốn được coi là trụ cột kinh tế đang lao dốc. Ngân sách này dùng để triển khai hàng loạt chiến lược du lịch mới nhằm thu hút khách chất lượng cho năm 2026.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong cho hay, chính phủ Thái Lan đã phân bổ ngân sách gần 140 triệu USD để triển khai 22 sáng kiến chiến lược. Những sáng kiến này được xây dựng dựa trên 5 khuôn khổ mới hướng tới tương lai, ứng phó với bối cảnh du lịch đang thay đổi.