Đoàn 96 xe tải nặng 3.360 tấn đi qua cầu cao nhất thế giới ở Trung Quốc

Ngày 25/8, một đoàn xe tải gồm 96 xe, tổng trọng lượng nặng 3.360 tấn đã chạy dọc theo cầu hẻm núi Hoa Giang thuộc tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) - cây cầu tương lai trở thành cầu cao nhất thế giới.

Với kết quả bài kiểm tra thành công, công trình dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành vào cuối tháng 9 tới đây.

Theo các kỹ sư thiết kế, tình trạng ùn tắc giao thông mô phỏng là bài kiểm tra hiệu suất kết cấu cuối cùng cho các bộ phận chính của cầu xem khả năng chịu tải trọng thế nào. Đây là bài kiểm tra rất quan trọng, đánh dấu bước quan trọng hướng tới việc khánh thành cầu vào thời gian tới.

Cầu hẻm núi Hoa Giang đã vượt qua bài kiểm tra về tải trọng (Ảnh cắt từ clip).

Cầu hẻm núi Hoa Giang nằm ở tỉnh Quý Châu thuộc phía tây nam Trung Quốc. Đây vốn là địa phương vùng núi có địa hình rất phức tạp. Công trình được khởi công vào ngày 18/1/2022, ban đầu dự kiến khánh thành vào ngày 30/6. Tuy nhiên vì nhiều lý do khiến thời điểm khánh thành bị đẩy lùi vào cuối tháng 9.

Công trình là cầu treo giàn thép có tổng chiều dài 2.890m, cao 625m so với mực nước sông. Tổng chi phí xây dựng công trình tương đương 283 triệu USD. Do bắc ngang qua hẻm núi Hoa Giang hùng vĩ nên nó còn được gọi là "vết nứt trái đất" của Trung Quốc.

Việc xuất hiện cầu Hoa Giang nằm trong kế hoạch của Trung Quốc với chiến dịch nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng toàn quốc, đặc biệt đối với những khu vực vùng núi tương đối kém phát triển so với mặt bằng chung như tỉnh Quý Châu. Địa phương này cách thành phố Thâm Quyến gần 1.290km về phía tây.

Công trình cũng là mắt xích quan trọng trên đường cao tốc, góp phần vào nỗ lực không ngừng của địa phương muốn kết nối vùng nội địa gồ ghề thông qua các tuyến đường cao tốc hiện đại.

Đoàn gồm 96 xe tải đi qua cầu để kiểm tra kết cấu (Ảnh: China Daily).

Là tỉnh duy nhất ở Trung Quốc không có đồng bằng, từ lâu Quý Châu đã dựa vào đường hầm và cầu để vượt qua địa hình karst gồ ghề (loại địa hình được tạo thành do sự hòa tan, phong hóa của nước mưa và nước ngầm, chủ yếu là đá vôi, tạo nên cảnh quan như hố sụt). Tỉnh miền núi này hiện là nơi có hơn 30.000 cây cầu, bao gồm ba cây cầu nằm trong danh sách những cây cầu cao nhất thế giới.

Theo China Daily, gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới nằm ở tỉnh Quý Châu khiến địa phương này được mệnh danh là "bảo tàng cầu của thế giới".

Tổng chiều dài các nhịp cầu đã và đang xây dựng của Quý Châu lên tới hơn 5.400 km - gần bằng tổng chiều dài từ bắc xuống nam của một phần Trung Quốc.

Đối với cộng đồng người dân sống ở cả hai bên bờ, cầu hẻm núi Hoa Giang không chỉ là một công trình phá kỷ lục, mà còn là dự án biến một hẻm núi không thể vượt qua thành một tuyến đường di chuyển nhanh chóng. Điều này cũng là minh chứng cho thấy ngay cả những địa hình hiểm trở nhất của Trung Quốc cũng có thể được kết nối từng nhịp.

Không chỉ phá vỡ kỷ lục cây cầu cao nhất thế giới trước đó cũng do Trung Quốc nắm kỷ lục - cầu Bắc Bàn Giang cao 565m - cầu Hoa Giang khi đi vào hoạt động sẽ giúp các phương tiện giao thông như ô tô, xe tải, dễ dàng di chuyển hơn lúc đi qua khu vực này.

Cầu hẻm núi Hoa Giang sắp khánh thành, trở thành công trình cầu cao nhất thế giới (Ảnh: News).

Theo ông Mamdouh El-Badry, giáo sư kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Calgary, vùng núi Quý Châu hiểm trở khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp khó khăn. Ngoài ra, sự chênh lệch không khí giữa ngày và đêm còn tạo ra gió mạnh và thời tiết kém thuận lợi, cũng là những yếu tố khiến việc xây dựng gặp khó.

Ở thời điểm hiện tại, cầu Bắc Bàn (hay Duge Bridge) nằm ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Quý Châu và Vân Nam là cây cầu giữ kỷ lục cao nhất thế giới.

Đây là cầu dây văng 4 làn xe, nằm ở độ cao hơn 565m trên sông Bắc Bàn, có chiều dài 1.341m. Công trình giữ kỷ lục thế giới từ năm 2016 đến nay.

Kể từ thời điểm cầu Bắc Bàn thông xe giúp thúc đẩy ngành du lịch, kinh tế của các địa phương lân cận, rút ngắn thời gian lái xe từ 5 tiếng xuống chỉ còn 1 tiếng. Dự án có tổng đầu tư khoảng 147 triệu USD.