Bi kịch của cậu bé muốn đi khắp thế giới: Trốn mua vé, rơi khỏi máy bay

Bi kịch của cậu bé muốn chu du khắp thế giới

Ngày 22/2/1970, một cậu bé 14 tuổi người Australia có tên Keith Sapsford đã lén vào khu vực đường băng sân bay Sydney. Sau đó, cậu chui vào hốc càng một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh tới Tokyo (Nhật Bản). Nhưng chỉ ít phút sau khi máy bay rời đường băng, thảm kịch đã xảy ra.

Keith Sapsford sinh năm 1956, lớn lên tại Randwick, ngoại ô Sydney, bang New South Wales. Cha cậu, ông Charles Sapsford, là giảng viên cơ khí và công nghiệp của một trường đại học. Ông mô tả con trai mình là một đứa trẻ có tính tò mò, đam mê khám phá, luôn muốn đi đây đi đó.

Một chiếc Douglas DC-8 đậu tại sân bay Sydney (Ảnh: AIT).

Gia đình Sapsford từng đưa cậu bé đi du lịch nước ngoài để phần nào thỏa mãn thú vui của con. Nhưng khi trở về sau chuyến đi, Keith lại rơi vào trạng thái bồn chồn, không chịu nổi cuộc sống bình thường ở Australia.

Cha mẹ cậu bất lực và quyết định gửi con tới Boys’ Town – một cơ sở Công giáo tại phía nam Sydney. Đây là nơi chuyên chăm sóc, giáo dục những trẻ em cá biệt. Họ hy vọng môi trường nghiêm túc và kỷ luật có thể giúp con thay đổi.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi nhập học, cậu bé lại bỏ trốn. Ngày 22/2/1970, Keith tìm cách lọt vào sân bay Sydney, không hề mua vé. Khi thấy một chiếc Douglas DC-8 chuẩn bị cất cánh đi Nhật Bản, cậu leo vào khoang càng máy bay mà không hề biết rằng chính quyết định này sẽ lấy đi mạng sống của mình.

Thời điểm đó, quy định an ninh tại các sân bay chưa chặt chẽ như hiện nay nên Keith dù không có vé vẫn dễ dàng lọt qua đường băng. Cậu nấp nhiều giờ trong khoang càng khi máy bay chuẩn bị khởi hành.

Trùng hợp, một nhiếp ảnh gia tên John Gilpin cũng có mặt tại sân bay để chụp hình. Ông vô tình ghi lại khoảnh khắc bi kịch mà không hề hay biết.

Khi máy bay cất cánh và khoang càng mở ra để thu bánh, Keith bị hất văng khỏi máy bay. Cậu rơi từ độ cao hơn 60m xuống đất và tử vong.

“Điều con trai tôi muốn là khát khao được nhìn thấy thế giới. Nó có đôi chân không thể đứng yên. Sự quyết tâm được thấy cuộc sống bên ngoài Australia khiến nó phải trả giá bằng mạng sống", ông Charles Sapsford nghẹn ngào nói khi chứng kiến bi kịch của con trai.

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, trong khoang càng có dấu tay, dấu chân cùng vài sợi vải từ quần áo của cậu bé. Điều này chứng minh rằng, đây chính là nơi Keith đã trải qua những giờ phút cuối cùng.

Trên thực tế, các chuyên gia nhận định, ngay cả khi Keith không rơi xuống đất, cậu cũng khó có thể sống sót. Nhiệt độ đóng băng và thiếu oxy ở độ cao lớn sẽ khiến cơ thể suy kiệt. Nhất là khi thời điểm đó Keith chỉ mặc áo ngắn tay và quần đùi.

Bức ảnh định mệnh và nỗi đau gia đình

Một tuần sau khi bi kịch xảy ra, nhiếp ảnh gia John Gilpin mới phát hiện sự thật khi tráng phim.

Trong tấm ảnh, bóng dáng một cậu bé đang rơi thẳng đứng từ trên cao, đôi tay vươn lên tuyệt vọng. Bức ảnh trở thành khoảnh khắc ám ảnh, ghi lại cái chết thương tâm của Keith Sapsford và lưu lại trong ký ức lịch sử hàng không.

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia vô tình chụp lại, ghi khoảnh khắc cậu bé rơi khỏi càng máy bay từ độ cao hơn 60m xuống đất và tử vong (Ảnh: John Gilpin).

Theo thống kê của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chỉ khoảng 1/4 số người liều mình trốn trong khoang càng có thể sống sót. Từ năm 1947 đến năm 2012 có 96 trường hợp trốn vé được ghi nhận. Trong đó 73 người thiệt mạng và chỉ 23 người sống sót.

Một số người may mắn thoát chết thường rơi vào những chuyến bay ngắn với độ cao thấp. Chẳng hạn, năm 2015, trong chuyến bay từ Johannesburg (Nam Phi) đến London (Anh), một trong hai người trốn vé sống sót nhưng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, người còn lại tử vong.

Trước đó, vào năm 2000, một người đàn ông cũng sống sót trên chuyến bay từ Tahiti đến Los Angeles (Mỹ) nhưng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng.

Trở lại với câu chuyện của gia đình Sapsford, nỗi đau càng nhân lên khi cha mẹ cậu bé biết rằng, dù con trai họ có tính toán kỹ lưỡng hơn, khả năng sống sót vẫn gần như bằng không. Ông Charles Sapsford tin rằng Keith thậm chí có thể đã bị nghiền nát bởi bánh máy bay khi càng thu vào.

Người cha qua đời năm 2015, hưởng thọ 93 tuổi. Trước khi mất, ông mang theo nỗi đau về cái chết của đứa con trai 14 tuổi thiệt mạng vì một chuyến phiêu lưu dở dang.