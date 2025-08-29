Một tỷ phú thế giới dự kiến đi trực thăng, trải nghiệm Hạ Long đúng dịp 2/9

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí từ tỉnh Quảng Ninh, đoàn khách cao cấp gồm 4 người, trong đó có một nhà tỷ phú thế giới, dự kiến sẽ di chuyển bằng máy bay trực thăng từ Hà Nội, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vào khoảng trưa 2/9.

Dự kiến, đoàn khách sẽ ở Quảng Ninh 3 ngày 2 đêm, trong đó chủ yếu trải nghiệm tại vịnh Hạ Long. Giống như một số hoạt động của nhóm khách tỷ phú, triệu phú thế giới từng tới Hạ Long trước đó, địa điểm nơi nhóm khách lựa chọn trải nghiệm sẽ là khu vực riêng biệt, yên tĩnh, nơi nguyên sơ.

Thời gian qua, Quảng Ninh trở thành điểm đến được nhóm du khách cao cấp trên thế giới lựa chọn (Ảnh: AAV cung cấp).

Trước đó hồi tháng 2 năm nay, 2 triệu phú người Mỹ gồm ông Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley, di chuyển từ Hà Giang về Gia Lâm (Hà Nội) bằng trực thăng, rồi tiếp tục sử dụng loại phương tiện này để tới Vân Đồn trong tour 3 ngày 2 đêm trải nghiệm vịnh Hạ Long.

Lịch trình tham quan xây dựng cho các vị khách cao cấp đòi hỏi phải có sự khác biệt chưa từng có, trải nghiệm an toàn với phương án an ninh cần đặt ra hàng đầu, điểm đến hoang sơ nhưng vẫn cần nét đặc trưng văn hóa bản địa. Đây là những yêu cầu được coi "khó nhằn" và không phải đơn vị lữ hành nào của Việt Nam cũng đủ sức đáp ứng.

Chuyến đi được hai vị khách đánh giá "rất hài lòng, là một trong những chương trình có ý nghĩa nhất".

Thời gian qua, vịnh Hạ Long liên tục trở thành điểm đến của nhóm khách cao cấp như gia đình các tỷ phú, triệu phú thế giới lựa chọn. Một số đám cưới của gia đình tỷ phú Ấn Độ cũng được tổ chức tại vịnh Hạ Long.

Hiện Quảng Ninh được đánh giá làm rất tốt trong việc phát triển các tour du lịch hạng sang.

Cụ thể, ngành du lịch của tỉnh sắp đưa vào khai thác 3 bãi tắm Soi Sim, Hang Cỏ, Trinh Nữ trên vịnh Hạ Long, cũng như xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỉ phú, siêu sang thuộc 1% dân số thế giới.

Đồng thời, địa phương đang nỗ lực nâng cao trải nghiệm du lịch thông qua kết nối dịch vụ du thuyền riêng đến các đảo gần đó hoặc dịch vụ đưa đón bằng trực thăng, cung cấp các trải nghiệm văn hóa theo yêu cầu.

Trong năm nay, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách. Trong đó có 15,5 triệu lượt khách nội địa và 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Ngoài ra, tỉnh này cũng kỳ vọng tổng thu từ hoạt động du lịch sẽ đạt 50.000 tỷ đồng.