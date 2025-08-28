Du khách 130kg chi hơn 80 triệu đồng thuê 9 người khiêng lên núi ngắm cảnh

Theo United Daily, sự việc xảy ra hôm 15/8 vừa qua. Vị khách đến từ khu vực Giang Tô (Chiết Giang) đã liên hệ ông Phương - một người chuyên cho thuê dịch vụ kiệu tại khu du lịch - để được đưa lên điện Tài Thần nằm giữa lưng chừng núi Nga Mi (Tứ Xuyên).

Do cân nặng của du khách này có phần đặc biệt - hơn 130kg - nên những chiếc kiệu thông thường không thể đáp ứng được. Vì thế, một kiệu cỡ lớn được chế tác riêng cho ông.

Theo quy định, một chuyến khứ hồi 3km thường do 2 phu kiệu gánh, giá khoảng 480 tệ (hơn 1,7 triệu đồng). Tuy nhiên, trường hợp này cần tới 9 người phối hợp: Hai tốp 4 người thay phiên khiêng và một người dẫn đường, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả đoàn.

Du khách nặng hơn 130 ký thuê 9 người khiêng lên núi để ngắm cảnh (Ảnh: United Daily).

Chuyến đi kéo dài 10 tiếng, vượt qua quãng đường lên núi 21km và xuống núi thêm 21km, vượt qua cả những cơn mưa dọc đường. Du khách được đánh giá vui vẻ, thân thiện, thậm chí không cần che ô khi đi đường và còn cùng hô vang nhịp bước với nhóm phu gánh.

Kết thúc hành trình, ông còn "boa" thêm 900 tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) cho đoàn phu gánh. Tính ra, thù lao mỗi phu gánh nhận về cao hơn mức thu nhập thường thấy, nhưng đổi lại là sức lao động nặng nhọc gấp nhiều lần.

Vụ việc đã tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cho rằng "có tiền thì được quyền tùy ý", du khách có thể mua dịch vụ theo nhu cầu.

Nhiều người khác lại bày tỏ sự thương cảm cho phu gánh, đồng thời mong ban quản lý khu du lịch có biện pháp bảo vệ quyền lợi lao động, chẳng hạn cung cấp trang bị chống trơn trượt hay quy định mức cân nặng tối đa.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến nhìn nhận đây chỉ là giao dịch thỏa thuận: Người lao động bỏ sức, du khách chi tiền để hưởng dịch vụ, nên không có gì đáng tranh cãi.