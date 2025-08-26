Tiếp viên khỏa thân mất kiểm soát trên máy bay đến Anh sau khi dùng ma túy

Trên một chuyến bay từ California (Mỹ) tới London (Anh) của hãng hàng không British Airways (Anh), nhiều hành khách phản ánh thấy một nam tiếp viên hàng không có biểu hiện khác thường.

Tiếp viên hàng không bị phê ma túy trong chuyến bay được coi là vụ việc hy hữu của hãng British Airways (Ảnh: News).

Nam tiếp viên là Haden Pentecost (41 tuổi) đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay của hãng. Tuy nhiên người này không thể phục vụ hành khách bởi có những biểu hiện như vã mồ hôi, bồn chồn, nói lảm nhảm.

Sau đó người này lấy lý do sức khỏe không ổn định, cần vào nhà vệ sinh thay trang phục. Một lúc sau, đồng nghiệp của Pentecost vào nhà vệ sinh thì thấy người này trong trạng thái khỏa thân, hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình.

Một tiếp viên phải hỗ trợ mặc giúp anh ta mặc bộ pyjama dự phòng của hành khách khoang hạng nhất, thắt dây an toàn để cố định ở ghế hạng nhất suốt thời gian hơn 10 tiếng còn lại của chuyến bay. Cơ trưởng cũng gọi chuyên gia y tế tới hỗ trợ. Trong suốt chuyến bay, nam tiếp viên được theo dõi tình trạng sức khỏe sát sao.

"Chúng tôi nghĩ anh ấy đã dùng ma túy khi làm việc. Hành động này không thể chấp nhận được. Điều này không chỉ gây nguy hiểm tới bản thân và người khác, còn là cách điên rồ để tự chấm dứt sự nghiệp", một thành viên tổ bay nhận định.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, máy bay đang chở khoảng 470 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Cựu nam tiếp viên hàng không hầu tòa hôm 23/8 (Ảnh: News).

Khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow (Anh), lực lượng y tế hỗ trợ đưa nam tiếp viên tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, Pentecost có 2 chất cấm gồm methamphetamine và amphetamine trong cơ thể. Sau đó, anh đã bị hãng hàng không British Airways cho nghỉ việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm Uxbridge ngày 23/8, nam tiếp viên thừa nhận đã sử dụng ma túy đá nên có hành vi mất kiểm soát trên chuyến bay. Hiện Pentecost được tại ngoại, chờ tuyên án tại phiên tòa ở tòa án Hoàng gia Isleworth.

Trước đó, nam tiếp viên hàng không này từng góp mặt trong một video giới thiệu an toàn bay của hãng hàng không British Airways ra mắt vào năm 2024. Trong video, Pentecost vào vai một quý ông lịch lãm, hóa trang với tóc giả.

Trước vụ việc liên quan tới nhân viên của hãng, British Airways hiện chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức.

Được biết, việc tiếp viên hàng không sử dụng chất cấm như ma túy trên các chuyến bay thương mại được coi là việc hy hữu, gần như chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, chuyện hành khách bị "phê" ma túy trên các chuyến bay, từng được ghi nhận.

Trước đó vào tháng 6/2023, trên chuyến bay của Alaska Airlines từ Minneapolis, Minnesota đến Anchorage, Alaska (Mỹ), một hành khách bị cáo buộc sử dụng ma túy và có hành vi tấn công thành viên phi hành đoàn.

Một hành khách sử dụng ma túy trên chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines (Ảnh: News).

Theo các nhân chứng, vị khách nam có dấu hiệu bị sùi bọt mép sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó người này bị mất kiểm soát, lao về phía buồng lái định đấm vỡ cửa.

Một tiếp viên kịp thời ngăn chặn, nhưng bị anh ta tấn công ngược trở lại. Khi máy bay hạ cánh, vị khách nam bị bắt ngay lập tức. Tại cơ quan điều tra, người này phủ nhận việc đã dùng rượu, thuốc hay chất cấm trước chuyến bay. Anh ta khai nhận đã ăn 3 viên kẹo dẻo có chứa chất Hexahydro cannabinol và cho rằng đây là lý do khiến bản thân có hành vi phản ứng thái quá.

Tuy nhiên anh ta không giải thích được lý do tại sao có mảnh giấy bạc chứa "một loại chất bột màu trắng" mà tiếp viên hàng không tìm thấy trong túi cá nhân. Vị khách đối diện với mức án phạt tù tối đa 20 năm.