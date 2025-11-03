"Đặc sản" tắm đồng mùa nước nổi của người miền Tây

Khi con nước sông Mê Kông dâng cao từ tháng 9 âm lịch, người dân xã Tháp Mười (Đồng Tháp) không chỉ tập trung đánh bắt thủy sản mà còn biến mùa nước nổi thành cơ hội vàng để phát triển du lịch trải nghiệm, đa dạng hóa sinh kế thông qua mô hình du lịch cộng đồng.

Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào các hoạt động đặc trưng của mùa nước nổi như "tắm đồng", thăm lưới, đặt dớn cá linh, hay bơi xuồng hái bông điên điển, những trải nghiệm độc đáo chỉ có ở miền Tây.

Các khu du lịch sinh thái ghi nhận lượng khách tăng đột biến vào dịp cuối tuần. Ông Nguyễn Ngọc Hơn, đại diện khu du lịch sinh thái Đồng Sen Gò Tháp, cho biết từ đầu tháng 9 âm lịch, khu vực này đã đón hàng nghìn lượt khách, với trung bình 500-600 người vào mỗi ngày cuối tuần.

Năm nay, mực nước lũ cao hơn mọi năm, khiến các lối đi vào chòi du lịch đều ngập nước. Điều này vô tình tạo nên một nét đặc trưng thú vị: du khách phải di chuyển và thưởng thức ẩm thực trên xuồng, mang đến trải nghiệm chân thực về cuộc sống mùa nước nổi.

Mùa nước nổi cũng là dịp để du khách thưởng thức các món ăn đồng quê đặc trưng, chế biến từ các loại cá đồng như cá linh, cá rô, cá chạch, cá sặc, cá lòng tong, tép đồng, cá mè vinh, cá he...

Bông điên điển, một đặc sản chỉ nở rộ từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, mang hương vị đắng nhẹ ban đầu và ngọt bùi khi nhai kỹ. Loại bông này được chế biến thành nhiều món ngon như canh chua, xào, gỏi. Đặc biệt, canh chua cá linh bông điên điển là món ăn gắn liền với ký ức mùa lũ của người dân địa phương.

Chị Mỹ Anh (TPHCM) chia sẻ: "Xem các video trên mạng xã hội nhưng đến nay mới có dịp về miền Tây trải nghiệm. Chúng tôi đã có một ngày đáng nhớ với các hoạt động tắm đồng, chèo thuyền, thưởng thức đặc sản...".

Nhóm bạn của chị Quế Anh (áo hồng) còn chuẩn bị áo bà ba để cùng nhau chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm mùa nước nổi.

Hoạt động tắm đồng thu hút cả người lớn và trẻ nhỏ. Người lớn như được trở về tuổi thơ, còn trẻ nhỏ thì thỏa thích vùng vẫy trên sông nước. Dù biết bơi, du khách vẫn được khuyến khích mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Thời điểm lý tưởng nhất để tắm đồng là từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, khi mực nước đứng và bắt đầu rút, nước trong và có độ sâu khoảng 2m.

Ngoài Tháp Mười, các cánh đồng lớn mênh mông ở Hồng Ngự (Đồng Tháp cũ), khu vực biên giới Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu (An Giang), hay Mộc Hóa, Tân Hưng (Long An cũ) cũng là những địa điểm tắm đồng lý tưởng, thu hút đông đảo du khách.