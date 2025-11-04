Bên trong Đại Bảo tàng Ai Cập: 5.000 báu vật Pharaoh lần đầu ra mắt

Theo tờ The Guardian, bảo tàng có diện tích khoảng 470.000m2, nằm ngay cạnh các kim tự tháp nổi tiếng nhất thế giới. Công trình có tổng mức đầu tư ước tính 1 tỷ USD, khởi công từ năm 2005 và trải qua các giai đoạn đình trệ do biến động chính trị, kinh tế.

GEM được xây dựng từ ý tưởng hình thành vào thập niên 1990, với tham vọng trở thành trung tâm trưng bày và nghiên cứu khảo cổ hàng đầu thế giới. Không gian gồm 12 phòng trưng bày theo chủ đề, khu bảo tồn, trung tâm giáo dục và khu dành cho trẻ em.

Đại Bảo tàng Ai Cập 1 tỉ USD khánh thành cạnh kim tự tháp Giza (Video: Grand Egyptian Museum).

Bảo tàng trưng bày hơn 100.000 hiện vật, trong đó có bộ sưu tập hơn 5.000 cổ vật của Pharaoh Tutankhamun lần đầu được trưng bày đầy đủ. Theo AP, đây là bộ sưu tập quý hiếm bậc nhất của ngành khảo cổ toàn cầu, thu hút đông đảo giới nghiên cứu lẫn du khách.

Điểm nhấn của bảo tàng là tượng Pharaoh Ramses II nặng tới 83 tấn đặt tại sảnh chính, được ví như lời chào mạnh mẽ của nền văn minh Ai Cập cổ đại.

Ai Cập kỳ vọng công trình trở thành cú hích lớn cho ngành du lịch, vốn chịu ảnh hưởng bởi bất ổn khu vực và đại dịch. Quốc gia này đặt mục tiêu đón 30 triệu du khách mỗi năm trong tương lai, với GEM đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phục hồi.

Một quan chức Bộ Du lịch Ai Cập cho biết việc đặt GEM cạnh đại kim tự tháp sẽ giúp du khách có trải nghiệm khảo cổ toàn diện từ di sản ngoài trời đến bảo tàng hiện đại, tạo ra hệ sinh thái du lịch bền vững.

Bên cạnh kỳ vọng lớn, dự án cũng gặp không ít tranh luận, bởi việc kéo dài tiến độ và chi phí cao từng khiến dư luận hoài nghi về hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, chính phủ Ai Cập khẳng định GEM là khoản đầu tư cho tương lai và là mắt xích quan trọng trong công cuộc định vị lại vai trò của Ai Cập trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày cổ vật mà còn ứng dụng công nghệ nghe nhìn và tương tác hiện đại, giúp khách tham quan tiếp cận lịch sử Ai Cập cổ đại bằng các trải nghiệm trực quan.

Với quy mô khổng lồ, vị trí độc nhất và bộ sưu tập vô giá, Đại Bảo tàng Ai Cập được kỳ vọng trở thành điểm đến không thể bỏ qua với mọi du khách yêu lịch sử.

Ảnh: Reuters, AP, AFP, Getty Images