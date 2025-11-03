Cặp đôi liều mình giữ chặt bé gái suýt văng khỏi tàu lượn siêu tốc cao 60m

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra trên tàu lượn Mamba - trò chơi cao nhất tại công viên Worlds of Fun (thành phố Kansas) - hôm 11/10. Chris và Cassie Evans - một cặp vợ chồng ở địa phương - kể lại rằng, họ đang ngồi trên tàu thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét “thấu tim” từ phía sau.

“Khi tàu bắt đầu leo lên đỉnh đầu tiên, cô bé ngồi sau vợ tôi hét lên một tiếng thất thanh. Ban đầu tôi tưởng đó chỉ là nỗi sợ của cô bé khi đi tàu lượn, nhưng rồi cô bé hét rằng dây an toàn của cô đã bị tuột”, ông Chris cho hay.

Cả hai cho biết họ là khách quen của công viên và khá hiểu cấu trúc của trò chơi, nên lập tức tìm cách giữ an toàn cho cô bé trong khi tàu vẫn đang lao qua những khúc cua và dốc cao.

Đôi vợ chồng ra sức giữ chặt một cô bé bị tuột dây an toàn trên tàu lượn siêu tốc (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tôi luồn tay qua thanh chắn an toàn, nắm chặt cổ tay cô bé, còn vợ tôi thì giữ chặt chân cô bé. Mỗi lần tàu lao xuống hay bắt đầu lên đỉnh, tôi cảm nhận rõ cơ thể cô bé bị nhấc khỏi ghế. Tôi phải thay đổi tư thế, từ nắm giữ sang dùng lực đè toàn thân cô bé xuống, để cô bé không bị hất văng ra ngoài”, ông Chris kể lại.

Nhờ phản ứng nhanh của đôi vợ chồng, bé gái đã an toàn cho đến khi chuyến tàu kết thúc. Sau đó, họ báo lại sự việc với ban quản lý công viên, nhưng không gặp lại cô bé nữa.

Phía công viên cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo, họ tạm ngưng hoạt động của trò chơi để kiểm tra toàn bộ hệ thống an toàn, trước khi mở lại vào buổi tối cùng ngày.

Công viên giải trí Worlds of Fun thành phố Kansas (Ảnh: People).

“Sau khi nhận phản ánh, đội ngũ kỹ thuật đã lập tức dừng tàu và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Hệ thống an toàn nhiều lớp, trong đó thanh chắn ngang là thiết bị chính, được xác nhận hoạt động bình thường qua nhiều lần kiểm tra”, người phát ngôn của công viên thông tin.

Phía này cũng cho biết trò chơi sau đó đã trải qua đợt đánh giá an toàn toàn diện và thực hiện một số điều chỉnh theo yêu cầu của Sở Cứu hỏa, nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.

“An toàn của du khách và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, đại diện công viên nhấn mạnh.

Mamba là trò tàu lượn cao nhất công viên, với độ cao lên đến hơn 60m và vận tốc tối đa là 120km/h (Ảnh: People).

Trong khi đó, Cassie Evans - mẹ của bốn đứa trẻ - cho biết, trải nghiệm trên đối với bà là điều “thật sự khủng khiếp”. “Tiếng hét thất thanh đó, tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào đáng sợ đến thế trong đời”, bà nghẹn ngào nói.

Bà cho biết vợ chồng bà sẽ không quay lại công viên trong thời gian tới, ít nhất cho đến khi họ thấy “một sự thay đổi rõ ràng” về an toàn.

“Chúng tôi có thể sẽ không quay lại sớm đâu. Tôi cần thấy họ thay đổi và chỉ khi đó tôi mới cảm thấy yên tâm để đưa bốn đứa con mình đến đó - điều mà hiện tại tôi hoàn toàn không dám”, bà nói.