Rồng dài 20m tái hiện trung thu xưa ở ngôi đền trăm tuổi giữa lòng TPHCM

Triển lãm "Ngựa trời gắp lửa - Thắp lửa ký ức" đang diễn ra tại Đình Sơn Trà, mang đến một không gian Trung thu hoài cổ và ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đình Sơn Trà, được cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam, Đà Nẵng xây dựng từ thập niên 1860, là nơi thờ Thành Hoàng làng và là không gian tín ngưỡng quan trọng, nơi người dân cầu mong bình an, sung túc và gắn kết cộng đồng. Nơi đây hiện đang là địa điểm tổ chức triển lãm Trung thu đặc biệt do nhóm Khởi Đăng Tác Khí thực hiện.

Chị Minh Nguyệt, thành viên nhóm Khởi Đăng Tác Khí, giới thiệu cho khách tham quan về các loại lồng đèn xưa được nhóm mô phỏng lại. Điểm đặc biệt của "Ngựa trời gắp lửa" là giới hạn mỗi lượt tham quan khoảng 10-15 khách trong 35 phút, tạo không gian trải nghiệm sâu sắc và riêng tư hơn so với các triển lãm thông thường.

Hương Giang, sinh viên năm 3 đến từ phường Tân Mỹ, TPHCM, chia sẻ sự bất ngờ về quy mô và không gian hoành tráng của triển lãm dù chỉ biết đến qua mạng xã hội.

Tâm điểm của triển lãm là lồng đèn Đại Long dài 20m, lấy cảm hứng từ hình ảnh rước lồng đèn rồng tại một lễ hội Phủ Dày (Nam Định) hơn 100 năm trước. Đại Long được chia thành ba phần: đầu, thân và đuôi. Phần đầu lồng đèn đặc biệt công phu, nặng khoảng 7kg, thể hiện sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người thực hiện.

Không gian triển lãm còn được bố trí nhiều bảng chú thích chi tiết về cách làm đèn, nguồn cảm hứng và câu chuyện văn hóa gắn liền với từng mẫu. Từ khung trúc được uốn nắn, ghép nối, đến công đoạn dán giấy kiếng, vẽ hoa văn hai mặt, mỗi chiếc đèn đều là kết tinh của hàng chục giờ lao động miệt mài.

Khách tham quan còn được thưởng thức đa dạng các loại bánh Trung thu truyền thống như bánh dẻo, bánh phục linh cùng trà nóng được đun liên tục trên bếp lửa nhỏ, tạo nên một không khí ấm cúng, đậm chất cổ truyền.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, thuyết minh viên và thành viên nhóm Khởi Đăng Tác Khí, cho biết: "Năm nay, triển lãm chọn hình tượng bọ ngựa – con vật gắn với nhiều câu ca dao, tục ngữ Việt Nam, còn được gọi là ngựa trời hay Đường Lang. Hình tượng ngựa trời gợi lên sự mạnh mẽ, tinh thần quật cường. Thông qua đó, triển lãm muốn gửi đi thông điệp kêu gọi bảo vệ loài vật nằm trong Sách đỏ cũng như những giá trị văn hóa đang dần biến mất theo thời gian".

Nhóm Khởi Đăng Tác Khí đã dành một tuần để sắp đặt các không gian, tạo hiệu ứng đậm nét truyền thống, hoài cổ, thu hút khách "check-in".

Nhiều bạn trẻ như chị Hoàng Linh (phường Khánh Hội) đã đầu tư trang phục và phụ kiện để có những bộ ảnh Trung thu đúng chất hoài cổ bên chiếc đèn lồng Đại Long.

Triển lãm "Ngựa trời gắp lửa - Thắp lửa ký ức" mở cửa từ 14h đến 20h30 hằng ngày, kéo dài từ 23/8 đến 12/10 tại Đình Sơn Trà (113 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TPHCM), hứa hẹn mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo và ý nghĩa cho mùa Trung thu năm nay.