Cao điểm kiểm tra bánh trung thu và đồ chơi trẻ em

Thực hiện kế hoạch cao điểm về kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu 2025 do Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội triển khai, các đội QLTT trên địa bàn Thủ đô đã chủ động tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến thực phẩm, bánh trung thu và đồ chơi trẻ em.

Trong đó, Đội QLTT số 2 đã tích cực triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công, tập trung vào các tuyến phố, địa bàn trọng điểm có mật độ cơ sở kinh doanh cao.

Ngày 11/9/2025, Đội QLTT số 2 phát hiện 1.568 chiếc bánh trung thu và bông lan mang nhãn chữ nước ngoài không hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ tại địa chỉ 39 Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Síu).

Ngày 11/9, Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 39 Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 1.568 chiếc bánh các loại, trong đó có 1.440 chiếc bánh trung thu và 128 chiếc bánh bông lan mang nhãn chữ nước ngoài. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Toàn bộ số bánh trên được xác định là hàng nhập lậu và đã bị Đội QLTT số 2 tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Không chỉ tập trung vào mặt hàng thực phẩm, Đội QLTT số 2 còn phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tiến hành kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại các phường Hoàn Kiếm và Hồng Hà. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.972 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại có nhãn mang chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm ước tính 96,73 triệu đồng.

Trước đó, Chi cục QLTT TP Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay. Cụ thể, cơ quan chức năng tăng cường ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng giả, hàng nhập lậu và sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Đội QLTT địa bàn được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm như buôn bán, sản xuất bánh trung thu, nguyên liệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn; kiểm tra đồ chơi trẻ em chứa chất độc hại.

Trong đó, Đội QLTT số 1: Tập trung kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu, chú trọng kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu bánh, nguyên liệu làm bánh trung thu; thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố; kiểm tra, xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân kinh doanh bánh trung thu, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em nhập lậu kinh doanh, chào bán trên môi trường internet và lĩnh vực TMĐT.

Đội Quản lý thị trường số 14: Tập trung kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm có hành vi phạm quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, giả mạo xuất xứ, bao bì hàng hóa theo quy định; kiểm tra, xử lý đồ chơi trẻ em là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồ chơi không rõ nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 17: Tập trung thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công Thương; chú trọng kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm chất lượng đối với các mặt hàng thực phẩm có dấu hiệu sử dụng các chất phụ gia thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được phép sử dụng/sử dụng quá liều lượng cho phép...; phối hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra đối với các doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu có vi phạm các điều kiện đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại nguy hiểm, không an toàn sử dụng.

Theo Chi cục QLTT TP Hà Nội, công tác kiểm tra sẽ diễn ra đến hết ngày 15/10. Đây là thời gian cao điểm sản xuất và tiêu thụ bánh trung thu, đồng thời cũng là dịp khai giảng năm học mới, nên nhu cầu đồ chơi, sách vở tăng mạnh. Việc kiểm tra không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Nguyễn Síu