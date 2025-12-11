Nhà thư pháp 87 tuổi có con trai với vợ kém 50 tuổi, từ mặt con gái ruột

Nhà thư pháp 87 tuổi có con trai với vợ thứ tư

Giữa hàng loạt tin đồn mất tích và bị lừa mất toàn bộ tài sản, mới đây nhà thư pháp nổi tiếng người Trung Quốc Phạm Tằng bất ngờ lên tiếng. Những thông tin ông vừa công bố gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 11/12, trên trang cá nhân, nghệ sĩ 87 tuổi đăng thông báo với 3 nội dung quan trọng.

Nhà thư pháp 87 tuổi bên người vợ kém 50 tuổi (Ảnh: Sohu).

Đầu tiên, ông xác nhận đã có con trai với vợ trẻ Từ Manh, người kém ông 50 tuổi. Hai vợ chồng đã chuyển về nhà mới, bắt đầu cuộc sống của gia đình gồm 3 thành viên.

Ở tuyên bố thứ 2, ông cho biết mọi công việc đối nội lẫn đối ngoại đều giao toàn quyền cho người vợ thứ tư của mình. Những vấn đề liên quan tới ông trong tương lai dù là công việc hay đời tư đều phải thông qua sự đồng ý của Từ Manh.

Điều thứ 3 cũng gây tranh cãi nhất là việc ông tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với con gái Phạm Hiểu Huệ và con trai riêng Phạm Trọng Đạt. Ông khẳng định sẽ hủy bỏ mọi hình thức hợp tác trước đó. Để chứng minh đây là quyết định cá nhân, ông còn đính kèm bản tuyên bố viết tay, có ký tên và đóng dấu.

Vì sao Phạm Tằng cắt đứt quan hệ với con ruột?

Trong bài chia sẻ của mình, nhà thư pháp nổi tiếng cho rằng quyết định này xuất phát từ việc có người cố ý đưa ra nhiều thông tin bịa đặt, phỉ báng vợ ông, thậm chí nhân danh “con của Phạm Tằng” để gây tổn hại cho ông. Điều này khiến gia đình 3 người "gặp nguy hiểm".

Mặc dù không nêu đích danh, nhiều người cho rằng hàm ý ông đang nhắc tới con gái Phạm Hiểu Huệ và con trai riêng Phạm Trọng Đạt.

Tuy nhiên, ông không nhắc tới người con riêng còn lại, Phạm Nhất Phu.

Ông tuyên bố sẽ giao toàn quyền quyết định cho người vợ thứ tư (Ảnh: Sohu).

Được biết, Phạm Hiểu Huệ là con gái ông với người vợ thứ hai Biên Bảo Hoa. Ông còn có hai người con trai gồm Phạm Nhất Phu và Phạm Trọng Đạt. Họ là con trai của ông với người vợ thứ 3 - Trương Quế Vân.

Sau khi kết hôn, Trương Quế Vân đổi tên thành Nam Lệ, hai cậu con trai cũng được đổi tên theo họ Phạm.

Trong số này, Phạm Nhất Phu là người được Phạm Tằng ưu ái nhất. Ông tự tay dìu dắt anh trở thành họa sĩ và mối quan hệ hai cha con rất gắn bó.

Cuối tháng 7 vừa qua, tại triển lãm của Phạm Nhất Phu ở Bắc Kinh, ông còn đưa vợ trẻ tới tham dự. Truyền thông chú ý tới người vợ thứ tư của ông hơn cả bởi khi đó Từ Manh có những dấu hiệu như đang mang thai.

Tới tháng 8, con gái duy nhất của Phạm Tằng là Phạm Hiểu Huệ bất ngờ tuyên bố trước truyền thông rằng, cha mình mất tích.

Cô cho biết khi tới biệt thự Bích Thủy, cả cha cô lẫn bộ sưu tập cổ vật, thư họa trị giá khoảng 20 tỷ tệ đều không còn ở đó. Con gái của nhà thư pháp ám chỉ người vợ thứ tư Từ Manh đã “giấu” cha cô ở đâu đó và ngăn cản không cho hai cha con liên hệ.

Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, nhà thư pháp 87 tuổi đã công khai đứng về phía vợ, cho rằng Từ Manh là người duy nhất mà ông tin tưởng.

Trước đó vào tháng 7, Từ Manh khi xuất hiện cùng chồng đã có dấu hiệu mang thai (Ảnh: News).

Cũng trong ngày 11/12, Phạm Tằng xuất hiện tại một sự kiện văn hóa ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên ông lộ diện sau chuỗi tin đồn.

Không có dấu hiệu bị ép buộc, ông xuất hiện minh mẫn, tinh thần tốt, trả lời phỏng vấn với vẻ rạng rỡ. Ông cho biết vừa đón con trai, gia đình 3 người sống rất hạnh phúc.

Do tuổi đã cao, ông giao mọi việc trong nhà và đối ngoại cho vợ, còn bản thân sẽ tiếp tục cống hiến cho giao lưu văn hóa và hoạt động thiện nguyện.

Qua thái độ và tinh thần của ông tại sự kiện, nhiều người cho rằng quyết định đoạn tuyệt người thân có thể xuất phát từ cảm xúc bị tổn thương trước đó và mong muốn bảo vệ gia đình mới.

Nhà thư pháp trong lần xuất hiện bên con gái ruột (Ảnh: News).

Mặc dù những tuyên bố của Phạm Tằng khiến dư luận dậy sóng, nhưng theo pháp luật hiện hành, tuyên bố cắt đứt quan hệ không làm mất đi quyền thừa kế tài sản của Phạm Hiểu Huệ với tư cách con ruột. Quyền thừa kế của cô vẫn được pháp luật bảo vệ.