VietinBank ưu đãi cho tài khoản doanh nghiệp dịp Tết 2026

Lộc Tết đầu năm - Ưu đãi phí hấp dẫn

Tâm điểm của chương trình là loạt ưu đãi gắn với thông điệp “phát lộc - phát tài”, mang đến lựa chọn tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp. Bộ tài khoản số đẹp được các khách hàng lựa chọn như cách lấy may mắn đầu năm, mở ra một hành trình tài chính 2026 thịnh vượng và hanh thông của doanh nghiệp.

Song song với đó, gói Tài khoản ưu đãi phí khi sử dụng dịch vụ, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và củng cố dòng tiền. Khi đăng ký gói tài khoản phù hợp, doanh nghiệp có thể được miễn tới 100% nhiều loại phí giao dịch thiết yếu, bao gồm: Mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp - số ngắn; chuyển tiền nội địa VND; phí duy trì và giao dịch online trên VietinBank eFAST; chuyển tiền ngoại tệ và chuyển tiền biên mậu; dịch vụ QRPay.

Gói tài khoản linh hoạt - Phù hợp mọi quy mô doanh nghiệp

Điểm nổi bật của gói tài khoản VietinBank nằm ở sự phù hợp cho từng nhu cầu vận hành và hành trình kinh doanh của doanh nghiệp. 7 gói tài khoản được thiết kế riêng theo nhu cầu từng nhóm khách hàng: VietinBank - Ngân hàng giao dịch của tôi, V-MSME, V-Business Pro, V-Business Advance, V-Business Premium, V-FDI, V-Capital.

Mỗi gói cung cấp hạng mục phí và ưu đãi riêng, phù hợp cả cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến các doanh nghiệp lớn hay FDI ở nhiều ngành nghề. Đây cũng là giải pháp tài chính hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi Nghị quyết 68-NQ/TW có hiệu lực.

Bắt đầu gói với một tài khoản số đẹp đi kèm ưu đãi phí vượt trội không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn mang ý nghĩa khởi đầu may mắn cho năm mới. VietinBank kỳ vọng chương trình “Tết phát lộc - Tài khoản phát tài” sẽ mở ra một năm mới khởi sắc và lan tỏa tinh thần thịnh vượng trong suốt năm.

Để biết thêm thông tin về chương trình và đăng ký sử dụng, doanh nghiệp có thể tới phòng giao dịch, chi nhánh gần nhất của VietinBank hoặc liên hệ hotline dành riêng cho doanh nghiệp: 1900 558 886 để được tư vấn.