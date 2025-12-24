Lưu giữ khoảnh khắc mùa lễ hội rực rỡ với Galaxy S25 FE

Tháng 12 về, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp mọi nơi. Ở TPHCM, từ Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định cho đến những con hẻm xóm đạo đều rực rỡ ánh đèn và cây thông Noel.

Nhà thờ Đức Bà năm nay tuy chưa được trùng tu hoàn thiện nhưng lại là điểm đến hấp dẫn giới trẻ đến xếp hàng chụp, quay mỗi tối bởi ánh đèn lung linh.

Một bức ảnh chụp bởi Galaxy S25 FE vào mùa lễ hội đông đúc ở Kyoto - Nhật Bản (Ảnh: Samsung).

Galaxy S25 FE chính là “trợ thủ” để người dùng tự tin tác nghiệp trong mọi điều kiện: camera chính 50MP bắt trọn từng chi tiết lấp lánh của đèn trang trí, còn chế độ chụp đêm và chống rung OIS giúp ảnh chụp ban đêm sáng rõ và không bị nhòe dù xung quanh rất đông người và thiếu sáng.

Trung tâm TPHCM đang vào mùa lễ hội (Ảnh: Samsung).

Khi đi dạo phố đêm, không gì thuận tiện hơn một chiếc điện thoại để lưu giữ lại những cảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ. Một chiếc điện thoại có khả năng chụp đêm tốt luôn được ưa chuộng, nhất là các chị em mong muốn có được những bức hình đẹp khi đi dạo trên những con phố nhiều sắc màu.

Chụp đêm một khu phố nhộn nhịp đông đúc ở Tokyo - Nhật Bản (Ảnh: Samsung).

Một tấm hình chụp đêm bằng Galaxy S25 FE ở Osaka - Nhật Bản, ánh sáng lên hình đẹp dù khung cảnh lúc chụp khá tối (Ảnh: Samsung).

Mặc dù chụp trong thời tiết lạnh, máy vẫn hoạt động mượt mà và thời lượng pin đủ dùng suốt ngày dài. Galaxy S25 FE còn hỗ trợ sạc siêu tốc 45W, nên chỉ cần tranh thủ nghỉ ngơi ở quán cà phê một chút là máy đã nạp được hơn nửa pin - sẵn sàng cho cuộc vui kế tiếp.

Đi chùa cũng là một hoạt động được yêu thích vào mùa lễ hội cuối năm (Ảnh: Samsung).

Không chỉ máy ảnh sau, camera selfie 12MP trên S25 FE cũng được nâng cấp đáng kể, giúp chụp tự sướng nhóm bạn trong đêm Giáng sinh hay chào đón năm mới đều rõ nét và ít nhiễu hơn.

Dòng Galaxy S là lựa chọn thích hợp trong các sự kiện âm nhạc nhờ khả năng quay chụp ban đêm, và S25 FE tiếp tục phát huy ưu thế này.

Gemini Live thay đổi cách tra cứu và tương tác với smartphone

Một điểm khác khiến Galaxy S25 FE đón đầu trào lưu chính là Gemini Live - trợ lý AI đa phương thức hoàn toàn mới tích hợp sẵn trong máy.

Tính năng này mang đến cách tra cứu thông tin và tương tác với điện thoại khác biệt so với trước đây: thay vì gõ phím hay chạm đơn thuần, người dùng có thể đàm thoại tự nhiên với trí tuệ nhân tạo và sử dụng cả camera để cung cấp ngữ cảnh.

Gemini Live có khả năng phân tích hình ảnh và trả lời một cách tự nhiên, đưa ra gợi ý thông minh giúp người dùng quyết định vấn đề dễ dàng. Điều này cho thấy cách tra cứu thông tin đã được nâng lên tầm cao mới: trực quan, nhanh chóng và rất “người”.

Tra cứu thông tin nhanh và chỉnh sửa hình ảnh là những tính năng AI mà người dùng Samsung thường sử dụng nhất (Ảnh: Samsung).

Trước và sau khi dùng AI chỉnh sửa hình ảnh trên Galaxy S25 FE (Ảnh: Samsung).

Galaxy S25 FE còn có một số công cụ chỉnh ảnh tích hợp như Object Eraser (xóa vật thể thừa) để loại bỏ người không mong muốn xuất hiện trong hình. Nhờ những tính năng AI mạnh mẽ này người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian chỉnh sửa để có được bức ảnh chuyên nghiệp.

Chỉ ít tuần nữa, Tết Nguyên đán sẽ gõ cửa mọi nhà. Khắp nơi sẽ tràn ngập không khí Tết: chợ hoa xuân rực rỡ mai vàng, đào thắm; đường phố treo đèn lồng đỏ và banner (ấn phẩm quảng cáo) chúc mừng năm mới; nhà nhà sơn sửa, trang trí bàn thờ ông bà. Tết cổ truyền luôn là dịp ý nghĩa nhất - thời gian để sum vầy bên gia đình và cũng là lúc để tận hưởng những phong tục truyền thống.

Trang phục truyền thống thường xuất hiện ở mùa lễ hội Nhật, qua ống kính Galaxy S25 FE (Ảnh: Samsung).

Với Samsung Galaxy S25 FE trong tay, người dùng có thể tự tin bắt được các khoảnh khắc đẹp mà một năm chỉ có duy nhất một lần như là cảnh pháo hoa đầy màu sắc đến cảnh mọi người ôm chầm chúc nhau năm mới an lành.

Nhờ chế độ quay đêm giảm nhiễu, các thước phim sẽ rõ nét, không bị nhiễu hạt dù khung cảnh khi ấy sẽ rất tối. Những lúc này, chiếc Galaxy S25 FE lại tiếp tục phát huy vai trò “phó nháy” đắc lực.

Galaxy S25 FE sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nào khi bạn đi chơi vào dịp cuối năm này (Ảnh: Samsung).

Samsung Galaxy S25 FE giúp bắt trọn và chia sẻ mọi khoảnh khắc đáng nhớ một cách dễ dàng. Từ các đại cảnh đường phố đêm, không gian cổ kính đậm chất văn hoá cho đến khoảnh khắc cao trào như giao thừa, Galaxy S25 FE có khả năng bắt trọn cảm xúc với chất lượng hình ảnh và âm thanh ấn tượng. Sản phẩm không chỉ mạnh về camera mà còn tích hợp đầy đủ bộ công cụ hậu kỳ, AI thế hệ mới và pin bền.

Với những ai đang tìm kiếm một người bạn công nghệ cho mùa lễ hội và hơn thế nữa - Galaxy S25 FE chính là gợi ý đáng cân nhắc.