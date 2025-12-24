CMC Telecom: ESG là đầu tư dài hạn, không phải chi phí ngắn hạn

Tại lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 nằm trong sự kiện Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 báo Dân trí tổ chức, Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom) đã được vinh danh ở hạng mục Quản trị (Governance), ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong việc tích hợp ESG vào chiến lược phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh ESG đang dần trở thành tiêu chuẩn mới đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và hạ tầng số, với CMC Telecom, sự ghi nhận này mang ý nghĩa đặc biệt khi phản ánh đúng hành trình doanh nghiệp kiên trì tích hợp các nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị vào chiến lược phát triển dài hạn.

Theo ông Phó Đức Kiên, Tổng giám đốc CMC Telecom, ESG không được doanh nghiệp nhìn nhận như những chương trình mang tính hình thức hay hoạt động truyền thông ngắn hạn.

“Chúng tôi coi ESG là một cấu phần bắt buộc trong chiến lược phát triển, được thiết kế và vận hành như một phần của hoạt động kinh doanh cốt lõi”, ông Kiên nhấn mạnh.

Ông Phó Đức Kiên, Tổng giám đốc CMC Telecom (thứ 2 từ phải qua), nhận cúp và chứng nhận giải thưởng Vietnam ESG Awards 2025 - hạng mục Quản trị (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khoảng 5 năm qua, CMC Telecom đã từng bước chuyển ESG từ một sáng kiến nền tảng thành hoạt động chiến lược thường niên. Các mục tiêu ESG được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ rõ ràng, phân công trách nhiệm tới từng bộ phận và theo dõi bằng hệ thống đo lường nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, cách tiếp cận này giúp ESG không dừng lại ở cam kết hay báo cáo, mà trở thành một phần của hệ thống quản trị và vận hành hằng ngày.

“Chúng tôi tiếp cận ESG với tư duy đầu tư dài hạn, thay vì coi đó là chi phí ngắn hạn. ESG là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của hội đồng quản trị, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan”, ông Phó Đức Kiên chia sẻ.

Chiến lược ESG của CMC Telecom tập trung vào ba trụ cột chính. Ở trụ cột quản trị, doanh nghiệp chú trọng xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình với hội đồng quản trị và nhà đầu tư. Các quy trình được chuẩn hóa, thông tin được công bố rõ ràng nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh hoạt động ngày càng mở rộng.

Với trụ cột xã hội, CMC Telecom xác định con người là trung tâm của phát triển bền vững. Doanh nghiệp tập trung xây dựng môi trường làm việc cân bằng, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực nhân sự và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông Kiên, “ESG không thể tách rời yếu tố con người. Khi người lao động được trao cơ hội phát triển công bằng và bền vững, doanh nghiệp mới có thể đi đường dài”.

Ở trụ cột môi trường, với đặc thù là doanh nghiệp công nghệ và viễn thông, CMC Telecom chú trọng tối ưu hóa năng lượng trong vận hành, đồng thời duy trì và phát triển các “không gian xanh” nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Doanh nghiệp cho rằng trách nhiệm môi trường không chỉ dừng ở việc tuân thủ quy định, mà cần được tích hợp vào tư duy quản trị và vận hành lâu dài.

Vị lãnh đạo CMC Telecom khẳng định về bản chất, ESG được coi như nền móng của “kiến trúc” doanh nghiệp. Việc tích hợp ESG ngay từ khâu thiết kế chiến lược và đo lường bằng cơ chế trách nhiệm giải trình giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

“Giải thưởng nhận được không chỉ ghi nhận cam kết, mà còn phản ánh những kết quả thực chất mà CMC Telecom đã đạt được trong suốt quá trình triển khai ESG”, ông Kiên nói. “Chúng tôi tin rằng ESG không phải là gánh nặng, mà là khoản đầu tư cho tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp”.