Người lao động Hàn Quốc có thể được quyền "ngắt kết nối" ngoài giờ làm

Dự luật mới nhằm ngăn tình trạng làm việc quá sức ở Hàn Quốc (Ảnh: EPA).

Theo Korea Times, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc dự định sẽ trình một dự luật toàn diện trong nửa đầu năm 2026. Đề xuất sẽ tìm cách bảo vệ người lao động khỏi những chỉ đạo công việc không cần thiết ngoài giờ hành chính và bảo đảm tốt hơn thời gian nghỉ ngơi giữa các ca làm việc.

Dự luật mới cho người lao động quyền được “ngắt kết nối” khỏi các tin nhắn liên quan đến công việc ngoài giờ làm và đưa chế độ nghỉ nửa ngày trở thành quyền lợi được luật hóa.

Dự luật được công bố ngày 30/12 cũng sẽ siết chặt các quy định đối với hệ thống “lương trọn gói”, vốn gộp tiền làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bổ sung vào mức lương cố định hàng tháng.

Thời gian làm việc thực tế của người lao động Hàn Quốc đạt 1.859 giờ trong năm 2024, thuộc nhóm cao nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Dự luật mới là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đưa số giờ làm việc thực tế hàng năm của Hàn Quốc xuống mức trung bình của OECD là 1.708 giờ vào năm 2030.

Thời gian làm việc thực tế bao gồm cả làm thêm giờ và công việc được thực hiện vượt quá giới hạn pháp lý, chứ không chỉ tính theo số giờ làm việc tiêu chuẩn trong hợp đồng.

Song song với đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành sửa đổi Luật Tiêu chuẩn Lao động để chính thức đưa chế độ nghỉ nửa ngày vào luật. Hiện nay, dù luật pháp bảo đảm quyền nghỉ phép hàng năm có lương, các chế độ nghỉ nửa ngày và nghỉ 1/4 ngày vẫn chỉ được áp dụng tùy theo quyết định của từng doanh nghiệp.

Hệ thống lương trọn gói, vốn từ lâu bị chỉ trích là khuyến khích làm thêm giờ quá mức, sẽ phải đối mặt với các điều kiện chặt chẽ hơn. Theo các quy định sửa đổi, doanh nghiệp chỉ được phép áp dụng hệ thống này khi có sự đồng ý của người lao động hoặc khi có thể chứng minh rõ ràng rằng nó mang lại điều kiện tốt hơn cho người lao động.

“Chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận giữa giới lao động, doanh nghiệp và chính phủ thông qua quá trình trao đổi và thỏa hiệp sâu rộng về các biện pháp giảm giờ làm việc. Chính phủ sẽ hỗ trợ hết mình để chương trình nghị sự lập pháp đã được thống nhất này được thông qua tại quốc hội”, Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon nói.