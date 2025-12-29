Đám cưới "triệu view" ở miền Tây, chú rể đãi 80 bàn tiệc trong vườn dừa

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip một đám cưới tổ chức ở vườn dừa miền Tây thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, hầu hết để lại bình luận khen ngợi ý tưởng tổ chức tiệc cưới "có một không hai" của gia chủ.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, chủ nhân đám cưới đang được cư dân mạng quan tâm là anh Bùi Minh Tân (chú rể) và chị Lữ Thị Thiên Lý (cô dâu), cả hai cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long. Vườn dừa của gia đình chú rể tại xã Bình Phú là nơi tổ chức tiệc đãi khách sau khi làm lễ tân hôn.

Anh Tân đãi 80 bàn tiệc trong vườn dừa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, anh Tân cho biết, đám cưới diễn ra ngày 21/12 vừa qua. Ý tưởng tổ chức tiệc cưới trong vườn dừa do anh và cha mẹ nghĩ ra vì nơi đây có không gian mát mẻ, thoáng đãng. Trước đó, gia đình anh thường tổ chức những bữa tiệc đơn giản tại vườn dừa này.

"Vườn dừa rộng 1ha, gia đình tôi thuê người đặt 80 mâm đãi tiệc. Khách đến đa số đều bất ngờ vì không gian tổ chức quá mới lạ, không phải là nhà hàng hay rạp cưới thường thấy. Để chuẩn bị chu toàn cho buổi tiệc, gia đình đã dọn vệ sinh vườn từ trước, cũng canh thời tiết thuận lợi nên không gặp trời mưa. Tiệc bắt đầu từ 9h đến hơn 15h khách mới ra về", anh Tân nói.

Đám cưới tổ chức trong vườn dừa thu hút "triệu view" ở miền Tây (Video: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Tân, anh cùng gia đình khá bất ngờ vì clip đám cưới trong vườn dừa được lên xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem. Người quay clip và đăng lên TikTok là chị họ của vợ, do hôm đó gia đình bận đãi khách nên không hay biết.

Vài ngày sau, anh mới biết clip trên được chia sẻ trên nhiều nền tảng, có nhiều người biết tin anh cưới vợ nên nhắn tin chúc mừng.

Chú rể Minh Tân và cô dâu Thiên Lý (Ảnh: Minh Tân).

Được biết, anh Tân đang làm nhân viên cho một hãng xe ở TPHCM. Còn vườn dừa ở quê để cha mẹ canh tác có thu nhập trang trải hằng tháng. Trong vườn, ngoài dừa, cha mẹ anh còn trồng xen cau để tạo bóng mát, bên dưới trồng ớt, ngò gai vừa ngăn cỏ mọc, vừa có thêm nông sản để bán.

Trước đó, một tài khoản TikTok đã đăng clip về một đám cưới tổ chức trong vườn dừa thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem, gần 2.000 bình luận. Nhiều bình luận khen ngợi ý tưởng của chủ tiệc nhưng trong đó có vài ý kiến hóm hỉnh chia sẻ "sợ dừa rụng".