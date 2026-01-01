Án mạng 3 người tử vong: Chị dâu nghi phạm qua cơn nguy kịch

Ngày 1/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết nạn nhân Đ.T.N. (SN 2001), nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Ngọc Sơn, đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Lê Ngọc Biển, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, kể lại 8h30 ngày 30/12/2025, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân Đ.T.N. trong tình trạng hoảng loạn, kích thích, vùng đỉnh đầu chảy nhiều máu.

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ án mạng (Ảnh: Đình Phương).

Sau khi cấp cứu, các bác sĩ cầm máu, xét nghiệm và chụp phim. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có một vết chém sâu ở đỉnh đầu, dài khoảng 8cm, rộng 3cm, gây tổn thương nội sọ, được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, có thể nhận biết người nhưng vẫn còn mệt mỏi, đau đầu, da niêm mạc hơi nhợt nhạt.

"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Chúng tôi đang cho làm lại các xét nghiệm, nếu thiếu máu sẽ tiếp tục truyền máu", bác sĩ Biển thông tin.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng hơn 6h ngày 30/12/2025. Đối tượng Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) đã dùng dao sát hại vợ là chị V.T.N.A. tại nhà mẹ vợ ở tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn, do không chấp nhận việc ly hôn.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà anh trai của vợ tại tổ dân phố Nam Tiến, tấn công chị Đ.T.N. (chị dâu của vợ Khánh) và cháu Đ.X.M. (SN 2023) khi 2 người đang ngủ.

Cháu Đ.X.M. đã tử vong do vết thương quá nặng. Khánh sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường và được phát hiện tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, cách hiện trường gần 20km, do rơi từ tầng cao xuống sân.

Căn nhà của bà Nga - nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Thanh Tùng).

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn cho biết gia đình Khánh có hoàn cảnh khó khăn, Khánh làm công nhân, vợ làm phụ bếp và không có điều tiếng xấu tại địa phương.

Ngay sau vụ án, lãnh đạo phường Ngọc Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.