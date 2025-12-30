Cô gái xinh đẹp sáng làm ở bệnh viện, tối về bốc vác nhặt phế liệu gây sốt

Thời gian qua, câu chuyện về một nữ chuyên viên phục hồi chức năng 26 tuổi đến từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của dư luận khi chia sẻ công việc và cuộc sống đời thường của mình.

Cô gái họ Hùng cho biết, ban ngày cô vẫn tới bệnh viện trong thành phố làm việc, nhưng tan làm sẽ đảm nhiệm thêm nghề tay trái là thu gom phế liệu, đồng nát.

"Thậm chí nghề tay trái của tôi còn mang lại thu nhập cao hơn khi làm ở bệnh viện", cô gái nói vui.

Ban ngày làm tại bệnh viện, tối về cô gái trẻ lại thành người nhặt phế liệu (Ảnh: News).

Hùng tiết lộ, với vai trò là chuyên viên phục hồi chức năng, công việc tại bệnh viện hàng ngày của cô chủ yếu thực hiện các động tác vật lý trị liệu, bài tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân cao tuổi. Nơi cô đang làm là một bệnh viện tư nhân của thành phố.

Công việc bắt đầu từ 8h tới 17h30, có nghỉ cuối tuần. Mức lương mỗi tháng cô nhận về tay khoảng 4.000 tệ (15 triệu đồng). Hùng thừa nhận, mức lương này không đủ sống nên cô phải có nghề tay trái mới có thể chi tiêu thoải mái.

Sau khi tan làm, Hùng lại tới trạm thu gom phế liệu là nơi kinh doanh của cha mẹ để phụ giúp. Được biết, trạm thu gom của cha mẹ Hùng đã kinh doanh vài chục năm qua, chủ yếu thu mua phế liệu kim loại.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã quen thuộc với công việc này. Mỗi ngày, cô sẽ tới hỗ trợ phân loại kim loại, sắp xếp các chất liệu đồng bộ, bê vác đồ nặng. Ngoài gia đình cô, trạm thu gom thuê thêm 2 công nhân phụ trách vận hành máy móc.

Họ làm việc cho tới 21h-22h mới trở về nhà. Chứng kiến cha mẹ làm việc vất vả, ngay từ nhỏ cô đã có ý thức muốn được hỗ trợ mỗi lúc rảnh rỗi.

"Tôi chưa từng e ngại những công việc tay chân", cô gái khẳng định.

Hùng cho biết, mức thu nhập từ việc nhặt đồ kim loại cao hơn so với làm tại bệnh viện (Ảnh: Sohu).

Những video của Hùng thu hút lượng tương tác rất lớn, nhưng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, cô đã nói không đúng sự thật về mức lương ở bệnh viện.

Phản bác lại điều này, Hùng đề cập tới việc cô đã học chuyên ngành trị liệu phục hồi chức năng. Sau khi ra trường, cô xin làm tại bệnh viện tư được 4 năm.

Một số người cho rằng cô gái đang "làm màu" vì ban ngày làm tại bệnh viện, nhưng đêm về vẫn chấp nhận thu gom đồ tái chế trông có vẻ "mất vệ sinh".

Hùng giải thích, các vật dụng kim loại tái chế không hề bẩn. Đôi khi, cô chỉ bị chút gỉ sét bám vào quần áo, nhưng điều này không ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Có thể mọi người không tin, nhưng tháo dỡ một chiếc điều hòa ở trạm thu gom còn mang lại khoản tiền cao hơn khi tôi làm vật lý trị liệu cho bệnh nhân. Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi chỉ ví dụ để mọi người hiểu thêm rằng, không có công việc nào là kém cỏi hay đáng xấu hổ", cô nói.

Tuy nhiên, Hùng cũng thừa nhận rằng, khi ở bệnh viện cô luôn xuất hiện với hình ảnh gọn gàng. Khi về tới nhà, cô lại "xả vai" trở thành cô gái đồng nát, mặc quần áo lao động như mọi người xung quanh.

Cô gái 26 tuổi cho biết không sợ bị mất hình ảnh, bởi với cô, mọi đồng tiền kiếm được nhờ lao động chân chính đều đáng trân trọng.

Được biết, những video ghi lại công việc của Hùng tại bệnh viện và trạm thu gom phế liệu được cô bắt đầu đăng tải lên trang cá nhân từ năm 2020 đến nay.

Câu chuyện của Hùng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Một cô gái thật tuyệt vời, vừa giỏi giang, chăm chỉ lại hiếu thảo”, một cư dân mạng bình luận trên Douyin.

Trước đó, hồi đầu năm nay, một nhân viên y tế khác làm việc tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, cũng gây chú ý khi mở quầy bán đồ ăn buổi tối sau giờ làm.

Người này cho biết thu nhập từ việc bán hàng buổi tối lên tới 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 75 triệu đồng).