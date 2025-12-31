12 trái nho giá bằng cả chùm, giới trẻ vẫn chi tiền để chui gầm bàn cầu may

Hộp 12 trái nho giá cao bất thường, giới trẻ vẫn chấp nhận mua

Sắp đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giới trẻ lại háo hức rủ nhau... chui xuống gầm bàn ăn đủ 12 trái nho cầu may mắn.

Nếu như năm ngoái, trào lưu này bất ngờ gây sốt tại Việt Nam, khiến nhiều người "trở tay không kịp", thì năm nay, không ít bạn trẻ đã chuẩn bị nho từ sớm, khoe hình lên mạng xã hội, khiến trào lưu này càng thêm lan tỏa mạnh mẽ.

Những hộp nho 12 trái gói được đóng gói chỉn chu, rao bán trên các cửa hàng trực tuyến (Ảnh: Chụp màn hình).

Thậm chí, dịp này, nhiều cửa hàng và các điểm bán online cũng "bắt kịp trào lưu" bằng những hộp nho 12 trái với tên gọi như "nho ước nguyện", "nho cầu may" để bán cho khách.

Trong khi ở chợ dân sinh, một chùm nho lớn chỉ dao động khoảng 45.000-60.000 đồng hoặc khoảng 80.000-100.000 đồng/kg, thì trên các sàn thương mại trực tuyến, một hộp 12 trái nho được rao bán với mức giá bằng cả ký nho nhưng vẫn hút khách.

Một khách hàng mua nho online cho biết: “Mua sẵn hộp 12 trái cho tiện, lại được đóng gói đẹp. Cuối năm bận rộn, bỏ thêm tiền một chút nhưng đỡ mất công”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Phong (26 tuổi, phường Hiệp Bình) cho biết, anh biết đến trào lưu này qua mạng xã hội. Theo những gì được truyền tai, nếu ai ăn đủ 12 trái nho dưới gầm bàn trong khoảnh khắc giao thừa, điều ước của người đó sẽ có cơ hội trở thành sự thật.

“Bình thường tối 31/12 tôi cũng ở nhà, không đi xem pháo hoa. Thấy trào lưu này đơn giản, vui vui, lại không tốn nhiều thời gian nên tôi quyết định thử cho biết. Năm ngoái tôi đã định thử, nhưng sát giờ mà chưa kịp mua nho nên đành lỡ hẹn”, anh Phong nói.

Chàng trai cho biết anh xem đây như một cách tạo thêm cảm giác mới mẻ cho đêm cuối năm.

Anh Phong đã chuẩn bị một hộp nho cho đêm giao thừa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cùng suy nghĩ, chị Thanh Tâm (25 tuổi, phường Dĩ An) nói, từ đầu tháng 12, hình ảnh ăn nho đón giao thừa đã được khơi lại dày đặc trên mạng xã hội. Vốn là người thích ăn trái cây, trong tủ lạnh nhà chị lúc nào cũng sẵn nho nên càng có lý do để chị “bắt kịp xu hướng”.

“Tôi thấy nhiều người nói nếu ăn nhanh và đủ 12 trái nho đúng thời điểm 0h thì năm mới sẽ gặp nhiều điều may. Tin hay không thì cũng thử, coi như gửi gắm chút hy vọng cho năm tới”, chị Tâm chia sẻ.

Thực hư chuyện ăn 12 trái nho đêm giao thừa để cầu may mắn

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, phong tục ăn 12 quả nho đúng khoảnh khắc giao thừa vốn bắt nguồn từ Tây Ban Nha. Nghi thức này có tên gọi “las doce uvas de la suerte” - tạm dịch là “12 quả nho may mắn”.

Mỗi quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm, người ăn đủ và đúng thời điểm được tin rằng sẽ gặp suôn sẻ, thịnh vượng trong năm mới. Khi du nhập vào Việt Nam, trào lưu này còn được người trẻ biến tấu thêm nhiều ý nghĩa, trong đó có quan niệm ăn nho đêm giao thừa sẽ... sớm gặp được người yêu.

Dù chưa có kiểm chứng nào về hiệu quả của việc cầu nguyện bằng nho, nhưng trong ngày cuối cùng của năm, nhiều người trẻ háo hức khoe rằng họ đã sẵn sàng “chui gầm bàn ăn nho” để chào năm mới. Trên TikTok, các video hướng dẫn cách ăn nho “chuẩn” nhận về nhiều lượt xem và tương tác.

Trào lưu ăn 12 trái nho đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới gây sốt trở lại (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, nhiều người còn truyền tai nhau rằng để nghi thức đạt hiệu quả cao nhất, nên dùng nho xanh, ăn liền một mạch đủ 12 trái và mỗi quả sẽ kèm theo một điều ước thầm cho năm mới.

Thực hư ra sao vẫn là câu chuyện niềm tin, nhưng có thể thấy, trong bối cảnh đời sống hiện đại, việc rủ nhau ăn nho dưới gầm bàn vào khoảnh khắc giao thừa phần nào phản ánh mong muốn chung của người trẻ: Bước sang năm mới với nhiều hy vọng, may mắn và tích cực hơn.