Saigon Marina IFC rực rỡ đêm pháo hoa với công nghệ ánh sáng hiện đại

Trong thời khắc đón chào năm mới, tòa tháp 55 tầng bừng sáng giữa lòng đô thị TPHCM, đánh dấu sự hiện diện của Saigon Marina International Financial Centre - nơi nhịp đập kinh tế, văn hóa và cộng đồng cùng hòa chung trong khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố năng động bậc nhất cả nước.

Khoảnh khắc pháo hoa ấn tượng đón chào năm mới 2026 (Ảnh: Minh Nhật).

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TPHCM (Ảnh: Minh Nhật).

Chương trình Countdown (đếm ngược chào năm mới) tại Saigon Marina IFC trở thành không gian nghệ thuật đa giác quan với công nghệ ánh sáng hiện đại. Kiến trúc, ánh sáng, dàn quân nhạc hào hùng với những giai điệu bất hủ cùng cảm xúc giao thoa liền mạch, tạo nên một trải nghiệm lễ hội mới mẻ, tinh tế và giàu chiều sâu, góp phần mở ra một chuẩn mực mới cho đời sống văn hóa đô thị.

Những bản nhạc hào hùng tạo nên không khí thiêng liêng giữa thời khắc giao hòa năm cũ và năm mới (Ảnh: Minh Nhật).

Âm nhạc mang đến không khí chào đón năm mới đầy hứng khởi (Ảnh: Minh Nhật).

Màn pháo hoa nghệ thuật bắn từ tầng 55, ở độ cao khoảng 400 mét, thắp sáng bầu trời TPHCM trong khoảnh khắc đếm ngược. Ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa hòa quyện, vẽ nên một bức tranh thị giác rực rỡ, khẳng định Saigon Marina IFC như một biểu tượng mới tại “thành phố mang tên Bác”.

Tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng (Ảnh: Minh Nhật).

Hình ảnh ấn tượng tại tòa tháp Saigon Marina IFC (Ảnh: Minh Nhật).

Tọa lạc trên nền di sản Ba Son - bến cảng lịch sử gắn liền với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của TPHCM, tòa tháp Saigon Marina IFC vươn mình như một biểu tượng của thời đại mới.

Đây cũng là công trình khánh thành đầu tiên thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM, giữ vai trò quan trọng trong dòng chảy kinh tế, tài chính và sáng tạo của đô thị tương lai.

Điểm nhấn thị giác của đêm hội là màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn trên toàn bộ mặt đứng công trình.

Hệ thống LED Matrix bao phủ bốn mặt tòa tháp biến kiến trúc cao tầng thành một sân khấu thẳng đứng, nơi những visual (thị giác) nghệ thuật kể lại câu chuyện Ba Son - từ ký ức công nghiệp của TPHCM đến hình ảnh một trung tâm tài chính - thương mại quốc tế đang vươn mình mạnh mẽ.

Phía trước công trình, nhạc nước hiện đại với cột nước cao đến 30m chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc, kết hợp hệ âm đất và 289 điểm đèn bao quanh, tạo nên một chỉnh thể không gian sống động, cuốn hút và giàu cảm xúc.

Saigon Marina IFC rực sáng giữa lòng thành phố (Ảnh: Minh Nhật).

Saigon Marina IFC trở thành tâm điểm của đêm giao thừa (Ảnh: Minh Nhật).

Trong khoảnh khắc năm mới bắt đầu, hình ảnh tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng giữa lòng thành phố chính là lời khẳng định cho khát vọng vươn xa của đô thị, góp phần vào sự phát triển của đất nước và dân tộc.