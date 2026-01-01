Thủ đoạn lừa hơn 39 tỷ đồng trong dự án tiền ảo “Gemholic”

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng dựng dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world và tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Nhóm này quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung, chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Website của các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số để quảng cáo, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Từ ngày 3 đến 5/4/2023, nhóm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng cố tình làm gián đoạn, đình chỉ dự án, đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ. Nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt.

Số ETH sau đó được chia nhỏ qua nhiều ví điện tử, chuyển qua các sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại từng đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng GEMS hoặc chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp