MobiFone có quyền Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố thông tin đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone và Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó tổng giám đốc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, kể từ ngày 1/1 (theo Quyết định của Bộ trưởng Công an).

Phó tổng giám đốc Trần Đức Thành (SN 1989, quê Hà Tĩnh) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone từ ngày 1/1 đến khi kiện toàn Tổng giám đốc (thời hạn không quá 12 tháng).

Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Thành diễn ra ngày 31/12/2025. Trước đó, ông Thành là Phó tổng giám đốc MobiFone từ tháng 8/2025, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone.

Ông Trần Đức Thành (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone (Ảnh: MobiBeat).

Theo MobiFone, ông là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số. Ông đã đồng hành cùng MobiFone thực hiện nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia và nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone, nhận định việc kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt của công ty có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi MobiFone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn những năm tiếp theo.

Theo Chủ tịch MobiFone, đây là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm sự ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, tạo nền tảng vững chắc để Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.