Khu trọ cả trăm người mất ngủ vì tiếng póc póc: Kiểm tra sân pickleball

Liên quan đến phản ánh về việc một số sân pickleball hoạt động gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, phóng viên Dân trí đã tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM. Qua ghi nhận, không ít hộ dân cho biết họ vô tình trở thành "nạn nhân" của tiếng bóng pickleball phát ra liên tục trong thời gian dài.

Cụ thể, ngày 13/12, Dân trí đã đăng tải bài viết phản ánh tình trạng tiếng ồn phát sinh từ một sân pickleball tại phường Bình Lợi Trung (TPHCM). Theo đó, các hộ dân sinh sống tại khu trọ nằm phía sau sân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động của sân pickleball này.

Phóng viên Dân trí đã làm việc với lãnh đạo UBND phường Bình Lợi Trung để làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động của sân pickleball trên địa bàn.

Theo UBND phường Bình Lợi Trung, sân pickleball tại địa chỉ 171/4 đường Bình Lợi do Công ty TNHH MTV đăng ký kinh doanh. Ngành nghề đăng ký gồm: Hoạt động của các cơ sở thể thao, hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, hoạt động thể thao khác và hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Về thủ tục pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường, UBND phường cho biết căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường, hoạt động của sân pickleball nói trên thuộc đối tượng được miễn đăng ký môi trường.

Ảnh chụp ở khu vực phía sau sân pickleball, nơi có hàng trăm người thuê trọ bị ảnh hưởng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí, UBND phường Bình Lợi Trung đã tiến hành kiểm tra thực tế vào ngày 17/12. Qua kiểm tra, ghi nhận sân hoạt động đúng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có phương án phòng cháy chữa cháy và trang bị PCCC theo quy định.

Theo báo cáo của phường, thời gian hoạt động của sân hiện được điều chỉnh trong khung giờ từ 6h đến 11h30 và từ 13h đến 22h. Đồng thời, UBND phường đã đề nghị cơ sở nhắc nhở người chơi hạn chế gây tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Đối với việc kiểm tra, đo đạc mức độ tiếng ồn, UBND phường cho biết hiện chưa phối hợp với đơn vị chuyên môn để tiến hành đo đạc. Trường hợp tiếp tục phát sinh phản ánh, phường sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, đo đạc tiếng ồn.

Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định tại Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND phường cũng cho biết đã yêu cầu chủ sân cam kết hoạt động đúng khung giờ quy định hằng ngày, đảm bảo có thời gian nghỉ trưa. Đồng thời, phía sân cũng cam kết sẽ tăng cường nhắc nhở người chơi giữ trật tự.

Trường hợp cơ sở không chấp hành hoặc việc khắc phục không hiệu quả, UBND phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và Công an phường tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định.

Sân pickleball tại phường Bình Lợi Trung (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trước đó, khi trao đổi với phóng viên Dân trí, những người sinh sống ở khu trọ này cho biết, suốt nhiều tháng qua, họ phải sống chung với tiếng bóng póc póc vang lên liên tục từ 5h30 đến 23h mỗi ngày, gây mệt mỏi, căng thẳng và ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Theo tìm hiểu của phóng viên, sân pickleball này quy định thời gian nhận khách từ 5h đến 23h hằng ngày.

"Mấy tháng nay, họ đập bóng từ 5h30 đến tận 23h. Học sinh, sinh viên ban ngày đi học, tối về muốn nghỉ ngơi cũng không được. Tiếng ồn dội vào từng phòng, lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, không có một giây nào dứt. Có lúc người chơi còn nói chuyện, hú hét ầm ĩ", đại diện quản lý khu trọ phản ánh.

Vũ Minh Quân, sinh viên đang thuê trọ tại đây, cho biết: "Tôi ở tầng hai nhưng tiếng bóng vọng lên vẫn rất to. Nhiều lúc muốn ngủ trưa để lấy sức đi học buổi chiều cũng không thể. Cuối tuần lẽ ra được nghỉ ngơi thì tiếng ồn lại tăng lên".

Ghi nhận thực tế cho thấy, dãy trọ cao 4 tầng nằm đối diện mặt sau sân pickleball, chỉ cách vài bước chân và được ngăn cách bằng tường và mái tôn. Ngay tại hành lang khu trọ, tiếng bóng va đập từ sân vẫn vang vọng rõ ràng, gây khó chịu.