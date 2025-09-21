Ngắm Ao Bà Om với hàng trăm cây cổ thụ có bộ rễ hình thù độc lạ

Ao Bà Om toạ lạc tại phường 8, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh cũ) nay thuộc phường Nguyệt Hoá (tỉnh Vĩnh Long), đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh, gắn liền với đời sống tâm linh và văn hoá của đồng bào Khmer. Năm 1994, Ao Bà Om được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, loại hình di tích Danh thắng.

Ao Bà Om có diện tích hơn 300ha, bao gồm ba phần chính là ao, bờ và rừng cây cổ thụ bao quanh. Ao nước ngọt ở trung tâm danh thắng có diện tích 15ha, sâu khoảng 2m. Điểm đặc biệt của Ao Bà Om là hình dáng vuông vức, xung quanh được bao bọc bởi hàng trăm cây cổ thụ xanh rì, tạo nên không gian vô cùng mát mẻ, thư thái.

Theo sử sách ghi lại, Ao Bà Om chính là một hồ thủy lợi cổ, được cộng đồng cư dân địa phương đào đắp thủ công từ nhiều thế kỷ trước nhằm tích trữ nước mưa, đảm bảo nguồn nước ngọt cho sinh hoạt, canh tác nông nghiệp của người dân.

Mặt ao rộng xấp xỉ 100ha, nước ngọt quanh năm là môi trường lý tưởng cho nhiều chủng loài động - thực vật thủy sinh như tôm, cá, ếch, nhái; sen, súng… sinh sôi, phát triển.

Ngoài cùng là khu rừng nguyên sinh được bảo tồn khá nguyên vẹn, rộng 30-100m, dài hơn 2km, với hàng nghìn cá thể thực vật đặc hữu của đất giồng cát, trong đó có gần 500 cây dầu cổ thụ trăm năm tuổi.

Qua thời gian, ảnh hưởng của thời tiết, đất cát bị cuốn đi, làm trơ lại những gốc cổ thụ có hình dạng rất kỳ lạ, kích thích sự tò mò của du khách gần xa.

Phần rễ cây bị tác động của tự nhiên, thời gian tạo thành hình thù độc lạ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (du khách Cần Thơ) cho biết, rừng cây cổ thụ ở Ao Bà Om rất to, nhiều cây có bộ rễ nhô cao lên mặt đất nên nhiều người hay đứng hoặc ngồi kế gốc cây chụp ảnh. Đây cũng là điểm tham quan đặc sắc của tỉnh Trà Vinh cũ mỗi khi chị Ngân có đi chơi hoặc công tác nếu có thời gian, chị đều ghé ngang chụp ảnh.

Với số lượng cây xanh lâu năm bao bọc, bóng cây cao che mát cả khuôn viên ao nên nhiều người ví von đây như một "Đà Lạt giữa đồng bằng".

Một thân cây cổ thụ có phần rễ độc lạ như chiếc cầu.

Nằm sát Ao Bà Om là chùa Âng ngôi chùa có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi trải qua nhiều lần trùng tu mà vẫn giữ được nét văn hóa Khmer. Năm 1994, chùa được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.