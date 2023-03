Lạ lùng 2 cây vông cổ thụ nằm giữa ngã tư đường, không ai dám chặt phá

Kỳ lạ 2 cây vông cổ thụ nằm giữa ngã tư đường, không ai dám chặt phá (Video: Thanh Tùng).

Cây xanh cổ thụ này nằm giữa ngã tư đường Ngô Quyền giao với đường Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người dân địa phương cho biết, đây là cây vông, có tuổi đời gần 100 năm.

Cây cao khoảng 25m, tán cây rộng 30m, đường kính gốc 3 người ôm không xuể. Theo người dân địa phương, trước đây đường Ngô Quyền là đường đất, cây vông nằm ở ngã tư tỏa bóng mát, người dân thường ra đây để trò chuyện, vui đùa trong những ngày hè oi bức.

Trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng đường, cây vông vẫn sừng sững giữa ngã tư. Mặc dù cây vông gây cản trở giao thông nhưng điều kỳ lạ là cây chưa từng bị di chuyển và chặt phá.

"Cây vông này rất linh thiêng, trong các đợt mưa bão, cành cây bị gãy nhiều nhưng chưa bao giờ có ai gặp nạn. Chúng tôi ở địa phương cũng không dám chặt phá gì đến cây vông này. Nhiều lần tu sửa đường, đơn vị thi công cũng không dám di chuyển cây, vì đây là cây rất linh thiêng", ông Phan Thế Viết - người dân phường Bắc Sơn, chia sẻ.

Thân cây to lớn với nhiều cành cây sinh trưởng khỏe khoắn, tán rộng, lá xanh tốt, tỏa bóng mát trong những ngày hè oi bức.

Phần gốc cây xù xì với nhiều u, cục nổi lên qua thời gian.

Tương tự, tại ngã tư đường Ngô Quyền giao với đường Nguyễn Hồng Lễ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn cũng có một cây vông cổ thụ nằm giữa ngã tư đường suốt hàng chục năm qua.

Người dân địa phương thường gọi đây là "cây vông chú lùn". Trước đây, tại vị trí gốc cây, có một đôi vợ chồng lùn (cao khoảng 1,1m) mở một túp lều nhỏ để bán hàng tạp hóa. Vì vậy cây vông được người dân đặt tên là "cây vông chú lùn".

Cây vông này cao khoảng 20m, đường kính gốc cây khoảng 2 người ôm, tán cây rộng. Theo người dân, "cây vông chú lùn" này có tuổi đời khoảng 60-70 năm.

Mặc dù cây nằm giữa ngã tư nhưng không ai dám di chuyển, hay chặt phá. Người dân thường giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi qua "vòng xuyến" này.

Tuy nhiên, do gốc cây ở giữa ngã tư, một số người đã thiếu ý thức dán các thông tin quảng cáo, dịch vụ lên thân cây khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Những ngày rằm, mùng một hoặc lễ Tết, người dân địa phương thường ra gốc cây vông này để thắp hương, thành tâm khấn vái.

Theo ông Lê Huy Hưng - Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Sầm Sơn, theo định kỳ, cơ quan chức năng vẫn thường xuyên cắt, tỉa cành đối với cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Đặc biệt là trước mùa mưa bão.

Về hai cây vông án ngữ giữa ngã tư suốt nhiều năm qua nhưng chưa từng có cơ quan chức năng di chuyển hay chặt bỏ, ông Hưng cho biết, đây là hai cây cổ thụ vốn rất linh thiêng ở địa phương và gắn bó với người dân lâu năm nên không ai chặt hạ.

"Hai cây vông có tuổi đời khoảng 100 năm, chưa bao giờ có ý tưởng sẽ chặt hạ hai cây vông, lý do một phần cũng liên quan đến vấn đề tâm linh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân cần chú ý quan sát khi lưu thông qua đây để đảm bảo an toàn", ông Hưng cho biết thêm.