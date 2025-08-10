Vụ người đàn ông đánh cô gái ở chung cư: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Gần 1 ngày sau sự việc cô gái bị chàng trai xăm trổ hành hung trước sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) đến mức phải nhập viện, gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị gái của nạn nhân cho biết, khoảng 22h40 ngày 9/8, em gái cô là N.T.T. (SN 1997) gọi điện báo tin bị một người đàn ông chặn lại và đánh ngay tại sảnh chung cư khi vừa đưa con trai đi chơi về.

Khi mẹ chị T. chạy xuống can ngăn, người đàn ông kia còn đe dọa “đã biết địa chỉ và sẽ giết cả nhà nạn nhân”.

“Người đàn ông này ở cùng chung cư với gia đình tôi, cách nhau hai tầng”, đại diện gia đình nói.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội (Clip: Nhân vật cung cấp).

Mâu thuẫn bắt nguồn từ vài ngày trước, khi chị T. đưa con xuống sân chơi và gặp con trai của cặp vợ chồng kia.

Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau nên nhanh chóng quen và cùng chơi, nhưng sau đó xảy ra cãi vã, xô xát. Gia đình chị T. cho rằng trẻ con mâu thuẫn là chuyện nhỏ nên bỏ qua. Tuy nhiên, mẹ của bé kia lại lớn tiếng yêu cầu chị T. phải xin lỗi.

“Em tôi không đồng ý vì chưa rõ ai đúng ai sai, dẫn đến lời qua tiếng lại. Người phụ nữ kia dọa sẽ “gọi chồng xuống” để giải quyết”, chị gái nạn nhân cho hay.

Thấy sự việc căng thẳng, người dân xung quanh can ngăn. Chị T. sau đó đưa con về nhà. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng gia đình kia tìm gặp ban quản lý xin thông tin căn hộ, số điện thoại của gia đình chị T.

“Họ gọi cho mẹ tôi yêu cầu gặp nói chuyện, nhưng gia đình tôi có việc bận nên hẹn cuối tuần", chị gái chị T. cho hay.

Người đàn ông đấm đá liên tiếp vào đầu, mặt cô gái (Ảnh: Cắt từ clip).

Tuy nhiên, khoảng 22h30 ngày 9/8, khi chị T. đưa con trai hơn 3 tuổi đi chơi dưới sân chung cư về thì bắt gặp lại cặp vợ chồng người phụ nữ kia đi siêu thị.

Cặp đôi tiến đến yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng chị không đồng ý và cùng con ra về. Người đàn ông lập tức đuổi theo, chặn lại và đánh liên tiếp vào đầu, mặt, chị T. cho tới khi bảo vệ chung cư xuất hiện mới dừng tay.

“Khi mẹ tôi chạy xuống, anh ta thách thức và đe dọa đã biết địa chỉ, sẽ giết cả gia đình tôi”, chị gái nạn nhân thuật lại.

Người đàn ông hành hung cô gái được triệu tập lên cơ quan chức năng làm việc (Ảnh: CACC).

Sau sự việc, gia đình đưa chị T. đi khám sức khỏe trước, đồng thời trình báo cơ quan công an.

"Hiện em gái tôi đau nhức toàn thân, đặc biệt là vùng cổ và tay không thể nhấc lên, tinh thần suy sụp, chán ăn. Cháu tôi hơn 3 tuổi, trạng thái hoảng loạn, khóc nhiều, không dám ra ngoài, sau khi chứng kiến mẹ bị đánh, gia đình phải gửi cháu về nhà nội trông nom”, chị gái chị T. nói.

Theo chị gái nạn nhân, gia đình có đầy đủ bằng chứng, video ghi lại lời đe dọa của người đàn ông này. Tuy nhiên, cả nhà chỉ có phụ nữ và trẻ con nên vô cùng lo sợ bị trả thù. Từ một mâu thuẫn nhỏ giữa hai đứa trẻ, sự việc đã leo thang thành vụ bạo lực nghiêm trọng. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm người hành hung theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho các thành viên.