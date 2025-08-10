Chiêm ngưỡng bức tranh bích hoạ dài 300m trên đường phố TPHCM

Ngắm bức bích họa 300m tái hiện 36 khối diễu binh giữa lòng TPHCM (Video: Cao Bách).

Gần hai tháng qua, một nhóm họa sĩ trẻ tại TPHCM đã miệt mài thực hiện bức tranh bích họa khổng lồ, tái hiện toàn cảnh các khối diễu binh trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công trình nghệ thuật này không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, gợi nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc.

Bức bích họa trải dài 300m trên bức tường bê tông đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn), sống động tái hiện hình ảnh các khối chiến sĩ, máy bay, pháo binh nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh toàn cảnh hoành tráng về lễ diễu binh lịch sử.

Hoạt động vẽ tranh bích họa này là một phần của dự án "Công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp", được khởi động từ giữa tháng 6, nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại: 50 năm Thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Anh Lê Phong Dinh (30 tuổi), một thành viên của nhóm họa sĩ, chia sẻ về sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ: "Mặc dù những bức tranh vẽ lại các khối diễu binh chỉ mang tính chất tương đối, thế nhưng cần phải tỉ mỉ để người xem cảm nhận được mỗi nhân vật đều mang một sắc thái khác nhau. Tôi rất tự hào khi là một phần để tạo nên bức tranh đặc biệt này. Hi vọng với những việc làm nhỏ bé này, mỗi người dân khi đi ngang qua đây, sẽ nhớ về những ngày tháng tư lịch sử đầy hào hùng của dân tộc ta".

Nhóm họa sĩ gồm khoảng 20 người, làm việc theo ca từ 8h đến 18h, với 6-10 người tham gia mỗi ca. Dù thời tiết nắng nóng, các bạn trẻ vẫn kiên trì, thậm chí phải dùng bạt để che nắng trong quá trình sáng tạo.

Bức tranh là một tác phẩm nghệ thuật công cộng, truyền cảm hứng, kết nối người xem với lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc thông qua hình ảnh sống động và cảm xúc.

Bức tranh bích họa dài 300m này tái hiện sinh động 36 khối diễu binh, mang đến một không gian nghệ thuật công cộng đầy ý nghĩa trên đường phố TPHCM.

Nhiều du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng và thích thú trước vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy ấn tượng của bức tranh bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Anh Thiều Công Hậu (28 tuổi), một người dân thường xuyên đi qua khu vực này, chia sẻ: "Ngày nào chở khách đi ngang qua đây, tôi cũng dừng lại để nghỉ ngơi và ngắm tranh. Bức tranh không chỉ đạt hiệu quả về thị giác khi sử dụng những gam màu tươi sáng mà còn mang lại cho người xem cảm giác như đang sống lại những ngày tháng tư lịch sử hào hùng".

Cùng với việc thực hiện bức bích họa, vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng đang được cải tạo, lát gạch nền mới, góp phần tạo nên một diện mạo khang trang, sạch đẹp cho khu vực.

Hiện tại, bức tranh đã hoàn thành hơn 80% và dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 8.

