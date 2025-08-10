Trả hồ sơ vụ án liên quan "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh

Theo kế hoạch, ngày 19/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Công Khanh (31 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Mohamach Da Pha (29 tuổi, ngụ An Giang) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa nhận thấy còn nhiều nội dung chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ cho cơ quan công tố cùng cấp để điều tra, làm rõ thêm một số vấn đề.

Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ, do kinh doanh thua lỗ, muốn có tiền để trả nợ, Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn (đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt ô tô hiệu McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H..

Ngoài ra, Phan Công Khanh và Vấn nói dối rằng Công ty Khanh - Supper đã mua một ô tô hiệu Brabus G800 khiến ông P. tin tưởng, đồng ý mua lại với số tiền 24,5 tỷ đồng.

Sau khi ông P. chuyển xong 24,5 tỷ đồng, Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi hay tin Khanh bị bắt, ông P. mới biết bị lừa.

Theo hồ sơ vụ án, Mohamach Da Pha mượn của anh L.T.S. một ô tô hiệu BMW (trị giá 870 triệu đồng) để sử dụng, sau đó tự ý đem đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Vấn và nói dối với anh S. là Pha vẫn đang sử dụng chiếc xe trên.

Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.