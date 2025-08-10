Cứu 5 người bị sóng biển cuốn trôi ở nhà thờ đổ Ninh Bình

Chiều 10/8, một lãnh đạo xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình xác nhận, 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa và bị đuối nước. Rất may cả 5 trường hợp này đều được người dân, các chủ nhà hàng ở xã Hải Tiến kịp thời cứu sống.

Người dân cứu những người gặp nạn khi tắm biển khu vực nhà thờ đổ xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Đức Thịnh).

Thông tin ban đầu, trưa 10/8, có một nhóm khách đến khu vực nhà thờ đổ tắm biển. Trong lúc tắm biển, một nhóm du khách khoảng 5 người không may bị sóng biển cuốn ra xa bờ, có người bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân và các chủ nhà hàng ở khu vực nhà thờ đổ lập tức dùng phao bơi ra đưa những người gặp nạn vào trong bờ, tiến hành sơ cứu.

"Những người tham gia cứu hộ là người dân, chủ nhà hàng quanh khu vực nhà thờ đổ, đã được chính quyền địa phương tập huấn công tác cứu hộ. Cả 5 người gặp nạn có thể là trong một nhóm, ngay sau khi sức khoẻ ổn định, họ đã rời đi”, lãnh đạo xã Hải Tiến cho biết.

UBND xã Hải Tiến đang rà soát thông tin nhóm khách gặp nạn và những người hỗ trợ cứu người để kịp thời động viên và có hình thức khen thưởng.