Khung cảnh tan hoang ở thành Vinh sau bão Kajiki

Sáng 26/8, sau khi bão tan, trên khắp các tuyến đường trung tâm thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, đâu đâu cũng thấy cảnh đổ nát.

Đại lộ Lê Nin, đường 72m, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung… ngổn ngang cảnh cây cối gãy đổ. Trong ảnh, cây ngô đồng đổ trên đường Nguyễn Trường Tộ.

Hàng trăm cây xanh lâu năm bị gió quật ngã, chắn ngang lòng đường, cột điện đổ rạp, dây cáp vắt chằng chịt. Những mái tôn nhà dân, biển hiệu quán xá văng ra đường, vỡ vụn, ngổn ngang. Trong ảnh, nhà dân tốc mái tại Đông Vĩnh, phường Thành Vinh.

Một cây lớn gãy đổ trên đường Trường Chinh, phường Thành Vinh.

Cây lớn gãy đổ trên đường Nguyễn Thái Học, phường Thành Vinh.

Ngày 26/8, người dân ở phường Thành Vinh chặt, dọn cây trên đường Trường Chinh và Nguyễn Thái Học sau khi bão đã tan.

Cột điện cùng cây cối gãy, đổ trên đường Nguyễn Thái Học, phường Thành Vinh.

Cột điện đèn chiếu sáng gãy đổ trên đường Nguyễn Thái Học.

Trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, cây gãy đổ chắn ngang khiến các phương tiện không thể lưu thông mà phải đi vào đường ngược chiều.

Một cây phượng lớn gãy đổ đè lên tường rào Trường THPT Hà Huy Tập, phường Thành Vinh.

Cây gãy đổ chắn ngang đường Phan Bội Châu.

Hàng loạt cây lớn gãy đổ trước cổng Trường đại học Công nghiệp Vinh.

Trên tuyến đường Mai Hắc Đế, hàng loạt cây lớn, cao cả chục mét đổ rạp sau cơn bão Kajiki.

Các cây lớn gãy đổ chắn ngang Trường THPT dân tộc bán trú 1 Nghệ An.

Khung cảnh đại lộ Lê Nin hoang tàn sau bão Kajiki.