Đón hàng chục nghìn lượt khách: Cần Giờ vào top điểm đến yêu thích dịp Tết

Lễ hội xuân sôi động bậc nhất Tết Bính Ngọ

Trong 10 ngày đầu (7-16/2), Green Paradise Tet Fest tại Cần Giờ ghi nhận lượng khách kỷ lục, vượt xa quy mô của một lễ hội xuân thông thường. Ngày cao điểm, lễ hội đón cả chục nghìn lượt khách, không khí sôi động từ sáng tới tối.

Dòng khách không chỉ đến từ TPHCM và các tỉnh, thành lân cận mà còn từ nhiều địa phương trên cả nước.

Lễ hội còn thu hút đông đảo Việt kiều và khách quốc tế từ Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Canada, Mỹ… Nhiều người đến để khám phá thiên nhiên nguyên bản của Cần Giờ, trải nghiệm Tết Việt, đồng thời tìm hiểu tiềm năng của một siêu đô thị mới đang hình thành.

“Tôi từng nghĩ Cần Giờ chỉ có rừng và biển. Nhưng khi bay dù lượn nhìn xuống thấy cả một siêu đô thị đang hình thành, dòng người tấp nập, tôi thực sự bất ngờ”, bà Trần Thu Lan, Việt kiều từ Melbourne (Úc), chia sẻ.

Cần Giờ đã đổi vai từ miền đất ngủ quên trở thành tâm điểm giải trí, du xuân mới của miền Nam (Ảnh: BTC).

Sức hút của Green Paradise Tet Fest nằm ở cách gom trọn nhiều tầng trải nghiệm trong cùng một điểm đến. 600 cây đào thắm miền Bắc và mai vàng miền Nam cùng hội tụ, tạo nên cung đường hoa Tết đẹp bậc nhất miền Nam. Chuỗi trò chơi dân gian như gánh lúa qua cầu, phi lao ống tre, xin chữ ông đồ, các workshop (buổi trao đổi) thủ công gợi lại ký ức Tết xưa. Song song, không gian ẩm thực ba miền được tái hiện trọn vẹn, mang đến hành trình du xuân xuyên Việt trong một ngày.

Cung đường hoa mai đào đã nở rộ, trở thành “studio khổng lồ” cho du khách check-in (chụp ảnh) (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn hiện đại của lễ hội là khinh khí cầu và dù lượn - những hoạt động mang màu sắc lễ hội quốc tế, lần đầu xuất hiện tại Cần Giờ dịp Tết. Sự giao thoa giữa truyền thống và trải nghiệm mới khiến du khách từ mọi nơi, đa thế hệ, nhiều lứa tuổi cùng tìm thấy lý do để ghé thăm.

Lễ hội khinh khí cầu và dù lượn lần đầu xuất hiện trong khuôn khổ lễ hội xuân (Ảnh: BTC).

Rừng đào - mai 600 gốc cùng cây mai 150 tuổi đồng loạt nở rộ ngay trước ngày chuyển giao năm mới, mang lại may mắn cho du khách tới thưởng ngoạn mùa xuân rực rỡ đầu tiên của “thiên đường xanh”.

“Tôi sinh ra ở Hà Tây cũ, nhiều năm chưa về quê. Tết này, lần đầu tiên được thấy sắc đào phương Bắc nở rộ giữa đất trời phương Nam, bao nhiêu ký ức lại ùa về”, bà Hoàng Thị Hoa (TPHCM) xúc động nói.

Cây mai cổ thụ 150 tuổi nở rộ, trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình trong chuyến du xuân, cầu may những ngày đầu năm mới (Ảnh: BTC).

Cao trào của lễ hội chính là màn pháo hoa tầm cao lần đầu xuất hiện tại Cần Giờ. Trong đêm giao thừa, giữa không gian biển - rừng khoáng đạt, hàng nghìn du khách cùng đón khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, với cảm nhận rõ rệt về sự chuyển mình của một vùng đất, đánh dấu một sự khởi đầu thuận lợi, may mắn.

Kích hoạt điểm đến mới trên thị trường bất động sản

Không dừng ở sức hút du lịch, hiệu ứng lễ hội nhanh chóng lan sang thị trường bất động sản (BĐS). Không khí nhộn nhịp được chuyển hóa thành lượng tư vấn và giao dịch thực tế.

Tại văn phòng bán hàng của Vinhomes Green Paradise, đội ngũ tư vấn viên trực xuyên Tết, đáp ứng dòng khách đến du xuân kết hợp đầu tư đầu năm.

Dòng xe mang biển số miền Đông, miền Tây nối đuôi nhau về tham quan. Nhà đầu tư miền Bắc và rất đông Việt kiều cũng tranh thủ dịp này để đánh giá tiềm năng của dự án. Theo ghi nhận, riêng khu vực sa bàn đã có hàng nghìn lượt đăng ký tư vấn trong 10 ngày đầu tiên.

“Nhiều khách hàng miền Bắc cảm nhận được sức nóng của dự án nên không muốn bỏ lỡ cơ hội, muốn chốt giao dịch ngay trước Tết”, anh Minh Tân, một tư vấn tại Hà Nội, cho biết.

Trong dòng khách Việt kiều về quê ăn Tết năm nay, anh Trần Vĩnh, hiện sinh sống tại Canada, cho biết rất bất ngờ trước sự lột xác ngoạn mục của Cần Giờ.

“Ở nước ngoài, tôi cũng đã nghe cộng đồng nói về Vinhomes Green Paradise, nhưng đi thực tế thì sôi động và quy mô đẳng cấp hơn cả tưởng tượng”, anh Vĩnh cho biết.

Với không ít nhà đầu tư, việc chứng kiến dòng người thực tế đổ về là yếu tố củng cố niềm tin. Nhiều khách đã quyết định xuống tiền ngay trong kỳ nghỉ.

Trong các dòng sản phẩm, nhà phố Boulevard Prime thu hút sự quan tâm lớn. Sản phẩm tọa lạc trên trục đường Tương Lai rộng 50m - huyết mạch thương mại đầu tiên của siêu đô thị, sẽ đi vào vận hành sớm nhất. Từ vị trí này, cư dân và nhà đầu tư có thể kết nối trực tiếp cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, ga depot tuyến đường sắt cao tốc, trung tâm thương mại Vincom, công viên VinWonders, bộ đôi sân golf, bệnh viện Vinmec 5 sao, nhà hát Sóng Xanh lớn nhất Đông Nam Á…

Nhờ đó, Boulevard Prime đón trọn dòng khách từ hệ tiện ích xung quanh, kỳ vọng lên tới 40 triệu lượt người/năm.

Thiết kế đa công năng - vừa ở vừa kinh doanh, cùng diện tích lớn, suất đầu tư hợp lý, tạo dư địa khai thác sớm cho Boulevard Prime. Chính sách tài chính hiện hành gồm hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng và cam kết lãi suất tối đa chỉ 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo, giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi đầu tư.

“Khi hạ tầng Cần Giờ đang tăng tốc, dự kiến về đích trong 2-3 năm nữa, những sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền sớm, gắn với hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và dòng khách thực tế như Boulevard Prime sẽ chiếm ưu thế”, anh Tân phân tích.

Phối cảnh nhà phố Boulevard Prime (Ảnh: CĐT).

Green Paradise Tet Fest không đơn thuần là một sự kiện văn hóa - du lịch, mà còn là bước chạy đà cho mô hình điểm đến quốc tế vận hành quanh năm. Từ mùa xuân đầu tiên rực rỡ này, Cần Giờ đang dần chuyển mình thành cực tăng trưởng của TPHCM, một miền đất lành cho nhu cầu an cư và đầu tư.

Green Paradise Tet Fest diễn ra từ nay tới hết ngày 28/2 (12 tháng Giêng), hứa hẹn tiếp tục tạo lực hút dòng du khách tham quan, dòng tiền và sự quan tâm của giới đầu tư.