Hà Nội: Gợi ý 5 quán cà phê phù hợp chụp ảnh áo dài, tụ họp đầu năm

Tết không chỉ là dịp sum vầy bên gia đình mà còn là thời điểm người trẻ tìm kiếm trải nghiệm mới. Ngoài du xuân, lễ chùa hay chúc Tết họ hàng, nhiều bạn lựa chọn quán cà phê để gặp gỡ, trò chuyện và lưu lại khoảnh khắc đầu năm.

Dịp này, nhiều quán được trang trí hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, tiểu cảnh truyền thống, thu hút đông khách. Không gian được chăm chút trở thành nơi dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng tiết trời xuân se lạnh.

Dưới đây là 5 quán cà phê được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi du xuân dịp Tết.

Ban Công Cafe & Restaurant

Nằm trên phố Đinh Liệt, Ban Công Cafe & Restaurant là địa điểm được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội mỗi dịp Tết nhờ vị trí đắc địa giữa khu phố cổ.

Vào dịp xuân, mặt tiền quán được trang trí rực rỡ với dải lụa đỏ, hoa giấy tông hồng cỡ lớn đan xen cùng tre xanh và cây leo. Nền tường vàng và cửa gỗ cũ tạo nên tổng thể mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa, nổi bật giữa tuyến phố đông người qua lại.

Không gian trang trí rực rỡ tại quán cà phê phố Đinh Liệt thu hút đông bạn trẻ đến check-in dịp Tết (Ảnh: Lê Phương Anh).

Khoảng hiên phía trước nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh quen thuộc. Những ngày cao điểm, nhiều bạn trẻ diện áo dài xếp hàng chờ 15-20 phút để đến lượt tạo dáng tại khu vực mặt tiền hoặc ban công.

Không chỉ khách trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với không gian trang trí Tết rực rỡ này. Việc mở cửa xuyên Tết giúp quán luôn duy trì lượng khách ổn định trong suốt kỳ nghỉ.

Nhiều bạn trẻ chọn quán cà phê làm điểm hẹn, lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân (Ảnh: Lê Phương Anh).

Bên cạnh không gian, quán phục vụ cả đồ uống và món ăn với mức giá dao động từ 55.000 đến 399.000 đồng. Thực đơn gồm cà phê, trà, nước ép và các món ăn Á - Âu.

Một số khách nhận xét giá tại đây ở mức khá cao so với mặt bằng chung khu vực phố cổ. Hương vị được đánh giá ở mức ổn, không quá đặc sắc, song nhiều người cho rằng chi phí chủ yếu đến từ trải nghiệm vị trí trung tâm và không gian ban công đặc trưng.

Địa chỉ: Số 2 Đinh Liệt, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 55.000-399.000 VNĐ Giờ mở cửa: 7h30-23h

Café Phố Cổ

Những ngày đầu xuân, Café Phố Cổ được nhiều người lựa chọn làm điểm dạo chơi, chụp ảnh giữa không gian đậm chất Hà Nội xưa.

Nằm trong căn biệt thự hơn 100 năm tuổi trên phố Hàng Gai, quán vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc cũ với tường vàng, cầu thang gỗ và khung cửa sổ nhìn xuống khu phố cổ. Chính nét cổ kính này tạo nên phông nền phù hợp cho các bộ ảnh đầu năm, đặc biệt với những ai diện áo dài hoặc trang phục truyền thống.

Không gian mang nét cổ kính của quán cà phê phố cổ thu hút đông khách tham quan, trải nghiệm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ khu vực bên trong, tầng thượng của quán cũng thu hút khách nhờ tầm nhìn hướng ra hồ Hoàn Kiếm. Từ trên cao, thực khách có thể ngắm mái ngói cũ xen giữa tán cây xanh, phía xa là mặt hồ và nhịp sống tấp nập của trung tâm Thủ đô. Nhờ vậy, nhiều người kết hợp vừa thưởng thức đồ uống, vừa lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Bên cạnh không gian, cà phê trứng là món được yêu thích tại quán, với mức giá khoảng 40.000-60.000 đồng. Trong tiết trời se lạnh, một ly cà phê nóng giúp buổi gặp gỡ đầu năm thêm trọn vẹn và thư thái.

Nhiều du khách nước ngoài lựa chọn quán cà phê làm nơi ngắm hồ Gươm, nhâm nhi đồ uống và cảm nhận không khí đầu xuân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tuy nhiên, để trải nghiệm được thuận lợi, khách cũng nên lưu ý một số quy định của quán. Theo đại diện quán chia sẻ với phóng viên Dân trí, khách chụp ảnh check-in thông thường bằng điện thoại sẽ không bị tính phí.

Ngược lại, nếu tổ chức chụp ảnh chuyên nghiệp với ê-kíp, thay nhiều trang phục và sử dụng máy ảnh chuyên dụng, khách cần đặt lịch trước và trả phí khoảng 500.000 đồng/giờ. Quy định này nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến không gian chung, đặc biệt trong dịp đầu xuân khi lượng khách tăng cao.

Địa chỉ: 11 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giá tham khảo: 40.000-60.000 VNĐ Giờ mở cửa: 8h-23h

Hầm Trú Ẩn

Nhắc đến cà phê du xuân tại Hà Nội, nhiều bạn trẻ lựa chọn Hầm Trú Ẩn như một điểm dừng chân đầu năm nhờ không gian rộng và đa dạng trải nghiệm.

Tọa lạc trong khu biệt thự có diện tích khoảng 3.500 m², quán gồm ba tầng với nhiều khu vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu vừa thưởng thức đồ uống vừa chụp ảnh check-in.

Bên cạnh trang trí Tết, quán còn lắp đặt máy tạo tuyết, mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách ghé thăm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không gian được chia thành nhiều khu từ trong nhà đến ngoài trời. Từ sân vườn, ban công, bể bơi đến các tiểu cảnh trang trí, mỗi khu vực đều được đầu tư về ánh sáng và bối cảnh. Nhờ có nhiều góc chụp khác nhau, khách dễ dàng lựa chọn vị trí phù hợp mà không phải xếp hàng quá lâu hay chen chúc, ngay cả trong những ngày cao điểm.

Vào mùa xuân, quán bổ sung thêm hoa đào, câu đối đỏ và các tiểu cảnh mang sắc xuân. Cách trang trí này giúp không gian nổi bật hơn, phù hợp với các bộ ảnh du xuân.

Điểm nhấn thu hút là hệ thống phun tuyết nhân tạo theo khung giờ cố định. Khi những bông tuyết trắng rơi xuống, không gian trở nên khác lạ, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa lòng Thủ đô. Nhiều bạn trẻ chờ đến giờ phun tuyết để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, góp phần làm tăng không khí nhộn nhịp dịp đầu năm.

Theo đại diện quán, dù đầu tư lớn cho trang trí và trải nghiệm, Hầm Trú Ẩn không thu phí chụp ảnh. Khách chỉ cần gọi một món nước là có thể tự do check-in tại các khu vực chung. Giá đồ uống dao động từ 55.000-70.000 đồng, bánh ngọt khoảng 55.000 đồng; ngoài ra còn có một số món ăn nhẹ. Mức giá được nhiều thực khách đánh giá phù hợp với không gian và trải nghiệm mà quán mang lại.

Địa chỉ: 78 Trung Tiền, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội Giá tham khảo: 55.000-70.000 VNĐ Giờ mở cửa: 8h-23h

Tròn chạm

Nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), một quán cà phê gây chú ý khi tái hiện không gian làng Bắc Bộ giữa nhịp sống đô thị. Không chọn phong cách hiện đại, quán sử dụng mái ngói, khung cửa gỗ, sân gạch và các chi tiết trang trí mang hơi thở truyền thống để tạo dấu ấn riêng.

Thiết kế mang phong cách Bắc Bộ xưa, nổi bật với bàn ghế gỗ, cửa gỗ và các chi tiết chạm khắc thủ công (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điểm nhấn của quán là khu trưng bày tranh dân gian do nghệ nhân trực tiếp thực hiện. Những bức tranh với màu sắc mộc mạc, hình ảnh gắn với đời sống thôn quê được bố trí xen kẽ trong không gian thưởng thức đồ uống.

Sự kết hợp này tạo nên trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa thư giãn, phù hợp với những ai yêu thích giá trị văn hóa truyền thống.

Nhờ không gian đậm chất Bắc Bộ, nơi đây được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm địa điểm đi chơi, chụp ảnh dịp năm mới. Ánh sáng tự nhiên cùng phông nền mái ngói, tường gạch, tranh dân gian giúp các bức hình mang màu sắc xuân cổ truyền mà vẫn gần gũi.

Thực đơn quán đa dạng với nhiều lựa chọn từ đồ uống đến bánh ngọt, giá dao động 35.000-70.000 đồng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh không gian, đồ uống tại quán cũng tạo sự khác biệt khi sử dụng gạo nếp cẩm làm nguyên liệu chính. Theo đại diện quán, gạo được ngâm, nấu chín, xay nhuyễn và lọc kỹ theo từng mẻ trước khi kết hợp cùng trà hoặc sữa. Cách làm thủ công giúp giữ được hương vị đặc trưng và màu sắc tự nhiên của nếp.

Thực đơn có giá từ 35.000 đến 70.000 đồng mỗi cốc, chủ yếu là trà và cà phê. Tên gọi các món như Nếp gieo, Nếp mạ, Nếp gặt… gợi nhắc nhịp mùa nông nghiệp, tạo sự liên tưởng đến vòng tuần hoàn của ruộng đồng.

Địa chỉ: Số 4, ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội Giá tham khảo: 35.000-70.000 VNĐ/cốc Giờ mở cửa: 7h30-22h30

Tủ Sách Coffee

Bên cạnh nhiều quán cà phê đầu tư trang trí Tết để thu hút khách, Tủ Sách Coffee là địa điểm được nhiều người lựa chọn trong những ngày đầu xuân nhờ không gian hoài niệm và cách bài trí khác biệt.

Không gian quán được bài trí theo phong cách hoài cổ, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tọa lạc trong khu tập thể cũ trên phố Trần Huy Liệu (Hà Nội), quán gây chú ý ngay từ bên ngoài với vẻ thô mộc. Những mảng tường gạch để trần, trần nhà lộ kết cấu và hệ thống đường ống chạy nổi tạo cảm giác cũ kỹ, gợi nhớ không gian sinh hoạt của Hà Nội nhiều thập niên trước.

Bên trong, quạt trần kiểu cũ, ánh đèn vàng giả cổ và các vật dụng mang hơi hướng xưa khiến tổng thể không gian trở thành phông nền phù hợp cho những bộ ảnh đầu năm theo phong cách hoài niệm.

Dịp Tết, quán được điểm xuyết thêm hoa đào, hoa mai và các chi tiết gợi nhớ Tết xưa. Sắc xuân nổi bật trên nền không gian cũ kỹ tạo nên sự tương phản thú vị, thu hút nhiều bạn trẻ đến dạo chơi, chụp ảnh và gặp gỡ bạn bè đầu năm.

Các món đồ uống được trình bày bắt mắt, kết hợp hương vị truyền thống, thu hút thực khách dịp đầu năm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thực đơn đồ uống tập trung vào hoa quả tươi và các loại trà, sử dụng nước mía ép làm nguồn tạo ngọt thay cho đường tinh luyện. Hương vị thiên về thanh nhẹ, ít ngọt, phù hợp với nhóm khách ưa đồ uống tự nhiên.

Một số món được nhiều khách nhắc tới như sữa chua muối hồng hay trà Shan Tuyết Khế. Mức giá dao động từ 32.000-60.000 đồng/cốc, được đánh giá phù hợp cho một buổi thư giãn đầu xuân.

Điểm đặc biệt của quán là không gian lưu giữ khoảng 3 tấn sách cũ với hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều thể loại, tạo nên góc đọc và trải nghiệm riêng biệt. Không ít khách lựa chọn ngồi lại lâu hơn để đọc sách, trò chuyện, tận hưởng nhịp sống chậm trong những ngày đầu năm.

Địa chỉ: 101C6 Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, Hà Nội Giá tham khảo: 32.000-60.000 VNĐ Giờ mở cửa: 6h30-23h

Ngoài các địa điểm trên, nhiều quán cà phê khác tại Hà Nội cũng đầu tư trang trí không gian theo chủ đề Tết, mang đến đa dạng lựa chọn cho người dân và du khách khi du xuân, chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè. Mỗi địa điểm có một phong cách riêng, từ cổ điển, hoài niệm đến hiện đại, rực rỡ sắc xuân.

Tuy nhiên, để có trải nghiệm trọn vẹn trong dịp cao điểm đầu năm, khách nên tìm hiểu trước giờ mở cửa, phụ thu ngày lễ (nếu có) và ưu tiên đi sớm để tránh tình trạng quá tải. Việc giữ gìn trật tự, vệ sinh chung khi chụp ảnh cũng là cách ứng xử văn minh, góp phần tạo nên không gian dễ chịu cho tất cả mọi người trong những ngày đầu xuân.