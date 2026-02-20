Vàng ngóng đỉnh 5.000 USD, hé lộ kịch bản sốc với mốc mới

Cú "đánh võng" trước giờ G và hiệu ứng khoảng trống thanh khoản

Theo ghi nhận từ Reuters, trên thị trường giao ngay, giá vàng đang bám trụ kiên cường quanh mốc 4.979,18 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 4 chốt phiên lùi nhẹ xuống mức 4.997,40 USD/ounce. Mốc 5.000 USD/ounce ranh giới tâm lý cực kỳ quan trọng hiện diện ngay trước mắt, nhưng kim loại quý vẫn đang ngập ngừng chưa thể phá vỡ.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, dùng một hình ảnh rất tượng hình để mô tả trạng thái hiện tại: thị trường đang bị "đánh võng".

Giá dao động trong một biên độ hẹp nhưng biên độ biến động lại cực kỳ cao. Những căng thẳng địa chính trị đang đóng vai trò là bệ đỡ vững chắc cho giá vàng. Dù vậy, ông Pavilonis cũng tinh tế chỉ ra rằng, bất chấp triển vọng tích cực, vàng vẫn có thể hứng chịu thêm những nhịp giảm bất ngờ từ các biến số vĩ mô khác.

Biến số lớn nhất lúc này chính là sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Theo Reuters, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ vừa bất ngờ giảm mạnh xuống còn 206.000 đơn, thấp hơn rất nhiều so với dự báo. Một thị trường lao động quá khỏe mạnh cộng hưởng với biên bản cuộc họp của Fed cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ các nhà hoạch định chính sách, đang làm dấy lên rủi ro lãi suất sẽ neo cao lâu hơn.

Hiện tại, thị trường kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ chỉ diễn ra vào tháng 6. Giới đầu tư đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát "ruột" của Fed - chuẩn bị được công bố.

Giá vàng giao ngay neo chặt quanh vùng 4.979 USD/ounce, chỉ cách ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD một khoảng rất mỏng (Ảnh: Goldprice).

Không chỉ chịu áp lực từ vĩ mô Mỹ, thị trường vàng còn đang đối mặt với một rủi ro kỹ thuật đáng gờm. Theo tờ Moneycontrol, chuyên gia phân tích Aamir Makda từ Choice Broking cảnh báo về một "khoảng trống thanh khoản" khổng lồ.

Việc thị trường Trung Quốc - thế lực mua vàng vật chất lớn nhất thế giới - đóng cửa nghỉ lễ dài ngày dịp Tết Nguyên đán đã khiến khối lượng giao dịch trên toàn cầu mỏng đi rõ rệt. Khi thanh khoản mỏng, các biến động giá sẽ bị phóng đại và chênh lệch giá mua - bán nới rộng. Lịch sử chứng minh, giai đoạn vắng bóng lực mua từ Trung Quốc thường kích hoạt các nhịp điều chỉnh do giới đầu cơ tranh thủ chốt lời.

Lộ diện kịch bản tăng sốc

Bất chấp những rung lắc dữ dội trong ngắn hạn, bức tranh dài hạn của kim loại quý lại đang được vẽ nên bằng những gam màu vô cùng rực rỡ. Một động thái đáng chú ý vừa diễn ra trên thị trường ETF khi hàng loạt quỹ hoán đổi danh mục vàng và bạc bật tăng mạnh mẽ lên tới 4%, ngay sau khi các sở giao dịch hàng hóa lớn tháo gỡ quy định ký quỹ bổ sung.

Tuy nhiên, thông tin gây bão nhất thị trường lúc này lại đến từ những phân tích định lượng sắc sảo. Theo Kitco News, bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research, đã khiến giới đầu tư phải trầm trồ khi công bố kịch bản tăng giá cực kỳ táo bạo: Vàng hoàn toàn có thể tiến sát mốc 6.500 USD/ounce vào cuối năm 2026 và thậm chí leo lên đỉnh cao 8.600 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Sự tự tin của BMO không phải là phỏng đoán vô căn cứ. Mô hình hồi quy của họ chỉ ra rằng, khi kết hợp sức mua dồn dập từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn khổng lồ đổ vào ETF, cùng xu hướng phi đôla hóa và rủi ro địa chính trị gia tăng, việc vàng chinh phục các cột mốc trên không hề xa vời.

Bà Amos nhấn mạnh, dòng tiền từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức đang cuồn cuộn đổ vào thị trường kim loại. Cứ mỗi lần vàng điều chỉnh giảm, lực cầu bắt đáy ngay lập tức xuất hiện, tạo ra những vùng nền hỗ trợ vô cùng vững chắc.

Trái ngược với sự hưng phấn dành cho vàng, giới chuyên gia lại tỏ ra đặc biệt cẩn trọng với bạc. Dù bạc giao ngay vừa bật tăng chạm mức 77,66 USD/ounce, BMO vẫn khuyến cáo nhà đầu tư nên giữ cái đầu lạnh. Sự bùng nổ của bạc thời gian qua mang nặng tính đầu cơ hơn là giá trị trú ẩn cốt lõi.

Cán cân cung cầu vật chất của bạc đang bắt đầu nới lỏng khi thế giới dường như đã đi qua thời kỳ đỉnh cao của việc lắp đặt điện mặt trời. Chuyên gia Makda cũng đồng tình khi cho rằng, do nhu cầu công nghiệp từ Trung Quốc chững lại trong kỳ nghỉ lễ, bạc sẽ là tài sản dễ bị tổn thương và chịu áp lực giảm sâu hơn vàng trong thời điểm hiện tại.

Câu chuyện của kim loại quý lúc này là sự giằng co giữa rủi ro chốt lời ngắn hạn và một siêu chu kỳ tăng giá dài hạn. Ở thời điểm hiện tại, mọi quyết định giải ngân đều đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng.

Như ông Jateen Trivedi, Phó Chủ tịch LKP Securities, cảnh báo: Cấu trúc xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn ẩn chứa sự suy yếu. Để thực sự khôi phục động lực tăng giá mạnh mẽ và xóa bỏ mọi hoài nghi, thị trường cần một cú bứt phá dứt khoát vượt qua và trụ vững trên mốc 5.000 USD/ounce.